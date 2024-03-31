دفع عجلة الإبتكار: جينغو بارتنرز تدعو أصحاب الرؤى إلى مؤتمر VC Weekend في دبي في 25-26 أبريل

(MENAFN
- Grechka media) (دبي، 29 مارس) – تمت دعوة المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال، ممولي الأعمال، وعشاق التكنولوجيا للمشاركة في مؤتمر VC Weekend 2024، وهو حدث حيوي يستمر يومين يهدف إلى تعزيز المجتمع، وتبادل الأفكار القيمة، وعرض الشركات الناشئة الواعدة من جميع أنحاء المنطقة. يعد هذا الحدث السنوي الذي تنظمه Gingo Partners، والذي أصبح الآن في نسخته الثالثة، تجربة تفاعلية مكثفة وتمتد من 25 أبريل إلى 26 أبريل 2024.
من خلال مهمة تعمق فهم اتجاهات النظام الإيكولوجي لرأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط، يقدم VC Weekend 2024 للحضور فرصة فريدة للمشاركة في عشاء منظم للمستثمرين، اجتماعات مائدة مستديرة للتواصل، مناقشة الأعمال، جلسات تحليل السوق، ومشاهدة الشركات الناشئة الكبرى تطرح أفكارها المبتكرة. سيقام الحدث الرئيسي في فندق 25Hours DWTC في 26 أبريل.
"نحن متحمسون للجمع بين المتخصصين في رأس المال الاستثماري ومؤسسي التكنولوجيا وأصحاب المصلحة الآخرين في VC Weekend 2024"، قالت ماريا إيفانوفا، المؤسس في Gingo Partners. "هدفنا هو تسهيل المناقشات والروابط الهادفة التي تسهم في نمو نظام رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط."
وقد شهدت VC Weekend في السابق مشاركة من قادة السوق بما في ذلك Hub71 و Plug and Play و Dubai Future District Fund و Magnitt و EdVentures و Startupbootcamp و Modus Capital وغيرهم، الذين يدركون أهمية الحدث في دفع الابتكار والتعاون في المنطقة.
مع قادة الصناعة الموقرين وأصحاب الرؤى الحريصين على مشاركة رؤاهم وخبراتهم، حدث هذا العام جاهز لإلهام وتمكين الحضور كما لم يحدث من قبل. من أصحاب رؤوس الأموال المخضرمين إلى مؤسسي التكنولوجيا الرائدين، تضمن المجموعة المتنوعة من المتحدثين ثروة من المعرفة ووجهات النظر التي من شأنها إثراء المناقشات ودفع التعاون طوال المؤتمر.
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