الترجي التونسي يفشل في هزم أسيك ميموزا

MENAFN - Amman Net) تعادل الترجي التونسي مع ضيفه أسيك ميموزا العاجي سلبيا -السبت- في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في إياب ربع النهائي يوم السبت المقبل.



ويرجع آخر انتصار للترجي على أسيك إلى عام 2002 حينما تغلب عليه 2-صفر في دور المجموعات لدوري الأبطال، ومنذ ذلك الحين خسر أمام منافسه العاجي 3 مرات مقابل تعادلين.

وتأهل بطل تونس لهذا الدور محتلا وصافة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في اثنتين والخسارة مرة وحيدة، فيما كان أسيك هو مفاجأة المجموعة الثانية التي تصدرها برصيد 11 نقطة، حيث فاز في 3 وتعادل مرتين وخسر في مباراة وحيدة.



وشهد الترجي قبل يومين عودة لاعبيه محمد علي بن حمودة وبلال الساحلي إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، كما عاد كل من الجزائري محمد أمين توغاي والتوغولي روجي بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخبي بلديهما، ومنحت السلطات المختصة التونسية الترجي السعة الكاملة للحضور الجماهيري في ملعب رادس، في حين حذرت إدارة النادي من محاولات بعض الجماهير إثارة الفوضى خلال المباراة.