الترجي التونسي يفشل في هزم أسيك ميموزا

(MENAFN
- Amman Net) تعادل الترجي التونسي مع ضيفه أسيك ميموزا العاجي سلبيا -السبت- في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وتتجدد المواجهة بين الفريقين في إياب ربع النهائي يوم السبت المقبل.
ويرجع آخر انتصار للترجي على أسيك إلى عام 2002 حينما تغلب عليه 2-صفر في دور المجموعات لدوري الأبطال، ومنذ ذلك الحين خسر أمام منافسه العاجي 3 مرات مقابل تعادلين.
وتأهل بطل تونس لهذا الدور محتلا وصافة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في اثنتين والخسارة مرة وحيدة، فيما كان أسيك هو مفاجأة المجموعة الثانية التي تصدرها برصيد 11 نقطة، حيث فاز في 3 وتعادل مرتين وخسر في مباراة وحيدة.
وشهد الترجي قبل يومين عودة لاعبيه محمد علي بن حمودة وبلال الساحلي إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، كما عاد كل من الجزائري محمد أمين توغاي والتوغولي روجي بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخبي بلديهما، ومنحت السلطات المختصة التونسية الترجي السعة الكاملة للحضور الجماهيري في ملعب رادس، في حين حذرت إدارة النادي من محاولات بعض الجماهير إثارة الفوضى خلال المباراة.
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