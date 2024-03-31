الأجهزة الأمنية تعتقل الناشطين ميسرة ملص وزياد ابحيص وتداهم منزليهما

(MENAFN
- Amman Net) أكدت عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات المحامية هالة عاهد إن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال الناشطين النقابيين المهندس ميسرة ملص وزياد ابحيص يوم أمس اثناء تواجدهما بالقرب من مسيرة الكالوتي .
وأضافت عاهد ل الأردن 24 أن الأجهزة الامنية قامت أيضا بمداهمة منزلي الناشطين بالرغم من اعتقالهم تم بمحيط مسجد الكالوتي" خارج المنزل" ، كما صادرت الأجهزة الأمنية
كافة الأجهزة ومحتويات المنزل التي تعود لهما.
وكشفت عاهد عن اعتقال مجموعة كبيرة من النشطاء والمشاركين يوم امس اثناء المسيرة وسيتم معرفة الاعداد بعد الانتهاء من التحقيق معهم وتحويلهم إلى قصر العدل خلال ساعات.
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