الأجهزة الأمنية تعتقل الناشطين ميسرة ملص وزياد ابحيص وتداهم منزليهما

MENAFN - Amman Net) أكدت عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات المحامية هالة عاهد إن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال الناشطين النقابيين المهندس ميسرة ملص وزياد ابحيص يوم أمس اثناء تواجدهما بالقرب من مسيرة الكالوتي .

وأضافت عاهد ل الأردن 24 أن الأجهزة الامنية قامت أيضا بمداهمة منزلي الناشطين بالرغم من اعتقالهم تم بمحيط مسجد الكالوتي" خارج المنزل" ، كما صادرت الأجهزة الأمنية

كافة الأجهزة ومحتويات المنزل التي تعود لهما.

وكشفت عاهد عن اعتقال مجموعة كبيرة من النشطاء والمشاركين يوم امس اثناء المسيرة وسيتم معرفة الاعداد بعد الانتهاء من التحقيق معهم وتحويلهم إلى قصر العدل خلال ساعات.

