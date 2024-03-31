stc تنظم أكبر مائدة إفطار في الكويت خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 30 مارس 2024:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في دولة الكويت، عن تنظيم أكبر مائدة لإفطار الصائمين في الكويت خلال شهر رمضان المبارك، حيث ان المبادرة هدفت الى توزيع أكثر من 3000 وجبة على المحتاجين و الصائمين في المباركية. وتم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع بلدية الكويت بالاضافة الى سلسلة مطاعم Gastronomica و فريق زاجل التطوعي وكذلك تطبيق "جاهز-الكويت"، المنصة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال خدماتها عبر الإنترنت.
ويأتي تنظيم أكبر مائدة لإفطار الصائمين كخطوة إضافية ضمن حملة stc لشهر رمضان 2024 والتي تنطلق تحت شعار "بالخير نروح أبعد"، والتي تهدف إلى إظهار أهمية العطاء وفعل الخير ورد الجميل للمجتمع.
وأقيمت مائدة الإفطار على نطاق واسع في المباركية يوم 27 مارس، حيث تم توزيع الوجبات المجانية على الصائمين و المحتاجين، و التي تتماشى مع القيم و الجوهر الحقيقي وراء هذا الشهر المبارك.
وتواجد فريق عمل stc وبلدية الكويت و فريق زاجل التطوعي بالاضافة الى تطبيق جاهز-الكويت في الموقع للمساعدة في توزيع الوجبات و تنظيم المائدة. وتاتي هذه المبادرة ضمن الأنشطة المختلفة التي تم إطلاقها في إطار برنامج stc لرد الجميل للمجتمع بطرق مختلفة إلى جانب الشراكات الاستراتيجية التي شكلتها الشركة مع مختلف الجهات والمؤسسات في الكويت.
وتعكس الأهداف الكامنة وراء حملة stc لرمضان 2024 التزام الشركة بإثراء المجتمع وتعزيز دورها المجتمعي. وتحت شعار حملة "بالخير نروح أبعد"، تهدف stc إلى إبراز روح رمضان، شهر الجود والكرم والعطاء، لتعزيز الخير وإحداث تأثير إيجابي ومستدام داخل المجتمع. لذا تم تصميم هذه المبادرة لدعم المحتاجين من خلال توزيع وجبات الطعام، بالاضافة الى دعم العمل الخيري في جميع أنحاء المجتمع.
تهدف حملة stc إلى تحقيق الرؤية المتكاملة للشركة المتمثلة في تمكين التحول الرقمي مع تعزيز المسؤولية المجتمعية.و تماشيا مع رؤيتنا المؤسسية، تواصل مبادرة وياك من stc، التي ترتكز على دعم رواد الاعمال من جيل الشباب بالاضافة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات الناشئة، جهودها لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية و مواصلة دعمها للشركات الناشئة الرقمية. و يأتي تعاوننا في شهر رمضان المبارك مع تطبيق "جاهز-الكويت"، المنصة التي تربط العملاء بمطاعمهم المفضلة من خلال خدماتها عبر الإنترنت، من هذا المنطلق بهدف اثراء تجربة انماط الحياة لدى المجتمع على كافة الاصعدة.
ومن خلال الاستفادة من مواردها وشبكتها الواسعة، تعتزم stc من تعزيز تأثير الحملة، مما يضمن تحقيق فوائد تمتد إلى ما هو أبعد من توزيع وجبات الإفطار. وترى الشركة أن هذه الحملة السنوية ستكون بمثابة عنصر رئيسي في جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة العطاء والدعم داخل الكويت، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على حد سواء على المساهمة في تحقيق رفاهية المجتمع.
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