بقوة 4.7 درجات .. هزة أرضية تضرب تركيا

بقوة 4.7 درجات .. هزة أرضية تضرب تركيا
التاريخ
3/31/2024 5:07:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ولاية ألازيغ- شرقي تركيا.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان ، بأن مركز الهزة الأرضية وقع بمدينة ألازيغ، وعلى عمق 13.83 كلم من سطح الأرض.
ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرارٍ مادية من جرّاء الهزة الأرضية.
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