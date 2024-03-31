بقوة 4.7 درجات .. هزة أرضية تضرب تركيا

MENAFN - Al Wakeel News)ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ولاية ألازيغ- شرقي تركيا.



وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان ، بأن مركز الهزة الأرضية وقع بمدينة ألازيغ، وعلى عمق 13.83 كلم من سطح الأرض.

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرارٍ مادية من جرّاء الهزة الأرضية.



سبق