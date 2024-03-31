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طهران تنفي تورطها في حادث طعن مذيع قناة إيران إنترناشونال في لندن

3/31/2024 5:07:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفت طهران تورطها في حادث طعن بوريا زراعتي مذيع قناة "إيران إنترناشيونال" الإيرانية المعارضة في لندن.

وكتب القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى لندن مهدي حسيني متين في صفحته على منصة "إكس": "من الغريب والمثير للتساؤل اتهام إيران علنا بعد 3 ساعات من الحادث، وقبل صدور أي تقرير رسمي للشرطة، ومن دون أي دليل".
وأكد أن "بلاده غير متورطة في الحادث".

روسيا اليوم

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