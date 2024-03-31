طهران تنفي تورطها في حادث طعن مذيع قناة إيران إنترناشونال في لندن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نفت طهران تورطها في حادث طعن بوريا زراعتي مذيع قناة "إيران إنترناشيونال" الإيرانية المعارضة في لندن.
وكتب القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى لندن مهدي حسيني متين في صفحته على منصة "إكس": "من الغريب والمثير للتساؤل اتهام إيران علنا بعد 3 ساعات من الحادث، وقبل صدور أي تقرير رسمي للشرطة، ومن دون أي دليل".
وأكد أن "بلاده غير متورطة في الحادث".
روسيا اليوم
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