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فرق الإنقاذ الأمريكية تستعد لرفع أول جزء من الجسر المنهار في بالتيمور

3/31/2024 5:07:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤولون أمريكيون، إن فرق الإنقاذ عكفت على رفع أول جزء من حطام جسر فرنسيس سكوت كي المنهار في بالتيمور من المياه يوم السبت للسماح للمراكب وزوارق القطر بالوصول إلى موقع الحادث.
وبينوا أن هذه هي الخطوة الأولى في عملية معقدة لإعادة فتح الميناء المغلق في المدينة منذ انهيار الجسر الفولاذي في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى مقتل 6 من العمال.
ووقع الحادث عندما اصطدمت سفينة حاويات ضخمة بأحد أعمدة الجسر مما أدى إلى سقوط جزء كبير من الجسر في نهر باتابسكو وإعاقة الحركة في قناة الشحن في ميناء بالتيمور.
وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور في مؤتمر صحفي، إن جزءا من البنية الفوقية الفولاذية للجسر سيُقطع إلى قطعة واحدة بحيث يمكن رفعها عبر رافعة إلى مركب ونقلها إلى موقع (تريد بوينت أتلانتيك) القريب في سباروز بوينت.
وأضاف "سيسمح لنا هذا في النهاية بفتح قناة مؤقتة ستساعدنا في إرسال المزيد من السفن إلى المياه في محيط موقع الانهيار".
وذكر "لن يستغرق الأمر ساعات ولن يستغرق أياما، ولكن بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة من العمل، يمكننا نقل المزيد من القاطرات والمزيد من المراكب والقوارب إلى المنطقة لتسريع وتيرة عملنا".













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