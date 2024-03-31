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انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

3/31/2024 5:07:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.444 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 343 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.201 ملايين برميل يوميا.
وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 244 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 8 آلاف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ 252 ألف برميل يوميا.
كما أشارت الإدارة إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.652 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 525 ألف برميل يومياً، ومن السعودية بمعدل338 ألف برميل يومياً.

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