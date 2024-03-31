الرئيس الكوبي يطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.
وقال في منشور عبر منصة إكس، إن كوبا ستواصل رفع صوتها عاليا طالما الأراضي الفلسطينية تتعرض للتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: ندعو المجتمع الدولي إلى عدم الخشية من إدانة الجريمة. كوبا تريد وقف الإبادة الجماعية.
وأرفق دياز كانيل منشوره بصورة تظهر إضاءة نصب خوسيه مارتي التذكاري (أحد أهم معالم العاصمة الكوبية هافانا) بألوان العلم الفلسطيني.
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