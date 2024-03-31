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'رائحة كريهة' تجبر طائرة أميركية على إخلاء جميع ركابها - فيديو

3/31/2024 5:07:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجبرت رائحة قوية كريهة طائرة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز الأميركية قبل إقلاعها على إخلائها من جميع الركاب، البالغ عددهم 226 راكبا في رحلة داخلية بين ولايتي نورث كارولاينا وفلوريدا.

وتم استخدام الجسر لإجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم، وخلال هذه العملية أصيب أحد الركاب واحتاج لتدخل طبي.
وقال ركاب من الطائرة إن الأمر بدأ بإعلانات انطلقت وبدأت الأضواء تومض لإعلان "الإخلاء الآن".
من جانبها، أعلنت شركة "فرونتير إيرلاينز" مالكة الطائرة أنها ستزود جميع الركاب بقسائم بقيمة 200 دولار للرحلات المستقبلية، إضافة إلى فندق للمبيت، وفق صحيفة "مترو" البريطانية.
وقدم المتحدث باسم شركة الطيران اعتذارا للركاب، لافتا إلى أنه سيتم فتح تحقيق في الحادثة.

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