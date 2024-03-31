11 شهيدا بقصف إسرائيلي شرق خان يونس

11 شهيدا بقصف إسرائيلي شرق خان يونس
التاريخ
3/31/2024 5:07:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 11 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي اليوم الـ177 تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشهدت الساعات الماضية ارتكاب الاحتلال عددا من المجازر في القطاع راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.
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