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11 شهيدا بقصف إسرائيلي شرق خان يونس

3/31/2024 5:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 11 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وفي اليوم الـ177 تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشهدت الساعات الماضية ارتكاب الاحتلال عددا من المجازر في القطاع راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.


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