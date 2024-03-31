الهيئة العامة للبنك العربي تقر توزيع 30% أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدتالهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 28/3/2024 بواسطة وسيلة الاتصال المرئيوالإلكتروني، برئاسة السيد صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلسالإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما ((أصالة وإنابة ووكالة))يشكلون حوالي 78.17% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفةالدكتور وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الأردني.
وأقرتالهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباحنقدية على المساهمين بنسبة 30% عن العام 2023، إلى جانب إقرارهاللبنود المدرجة على جدول أعمالها.
وبهذه المناسبة أشار السيد صبيح المصري – رئيسمجلس إدارة البنك العربي أن الاقتصادالعالمي شهد في العام 2023 مزيداً من الضغوط والتحديات والتي أفضت إلى تراجعمعدلات النمو في أغلب مناطق العالم، حيث استمر خلال العام النهج المتشدد بالسياسةالنقدية الذي بدأ عام 2022 لمواجهة الموجة التضخمية الأعلى منذ أربعة عقود وانتقلوتعمق أثره السلبي إلى معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أن هذا الأثر تم الحد منهنسبياً بالإنفاق الاستهلاكي القوي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما شهدالاقتصاد العالمي تراجع معدلات نمو التجارة والاستثمار والطلب على الائتمان أيضاً.وفي المقابل انخفضت معدلات التضخم عالمياً نتيجة لتراجع أسعار الوقود والغذاءوتحسن سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. في حين تعمقت التوترات الجيوسياسية فيالعام 2023 مما أدى إلى المزيد من الضغوط على اقتصاديات العالم والمنطقة.
وبين المصري أن القطاع غير النفطي في أغلب الدول العربية النفطية واصل نموه القويمدعوماً ببرامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام. أما في بعض الدول العربيةالمستوردة للنفط فقد عزز الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في تحقيق معدلاتنمو معتدلة. كما شهد عجز الحساب الجاري في الدول العربية المستوردة للنفط تحسناًوسط تراجع العجز التجاري والتدفق القوي لعائدات السياحة وحوالات العاملين.
وأوضح المصري أن العديد من البنوك في المنطقةالعربية واصلت خلال العام 2023 سياستها المتسمة بالمرونة تجاه عملائها خاصة تلكالمتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة وذلك لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة الظروفغير المواتية الناجمة عن التطورات الاقتصادية، حيث لم تقم بتمرير كامل الارتفاعالحاد في أسعار الفائدة إلى العملاء وبذلك ساهمت أيضاً في المحافظة على جودةالمحفظة الائتمانية لديها. كما تمكنت المصارف العربية عموماً من الحفاظ علىمستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية والاعتماد على قاعدة تمويليةعريضة ومستقرة إلى جانب اتخاذ سياسات ائتمانية حكيمة مكنتها من مواجهة التداعياتالسلبية للتحديات الاقتصادية فضلاً عن تهيئتها للاستفادة من الفرص المتاحة للنمو.كما شهد العام 2023 زيادة توظيف المصارف للحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية فيالصناعة المصرفية والتي تزداد أهميتها بشكل متواصل بين مختلف قطاعات العملاءلاسيما فئة الشباب.
وأشار المصري أنه وبالرغم من التحديات التيشهدها العالم والمنطقة خلال العام 2023 إلا أن البنك العربي تمكن من المحافظة علىوتيرة أداء قوية مع الاستمرار في تحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو فيالأرباح التشغيلية المرتكزة على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليجالعربي، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34% لتصل إلى 1.81 ملياردولار أمريكي. وتأتي النتائج المميزة التي حققها البنك خلال العام تتويجاً لمسيرتهالحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام فيأنشطته، وتأكيداً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية. مما يعززالموقع الريادي الذي تتبوأه المجموعة ويجسد قدرتها على المضي قدماً لتحقيق طموحاتوتطلعات مساهميها وخدمة عملائها.
وبين المصري أن البنك العربي واصل خلال العام 2023توظيف خبراته الطويلة بأسواق المنطقة وشبكة فروعه الممتدة إقليمياً وعالمياً والتيتعززها منظومة متطورة من الخدمات والقنوات الرقمية، لتقديم الحلول المصرفيةوالتمويلية المتكاملة لعملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد عبر مختلف القطاعاتوالشرائح. هذا إلى جانب مشاركة البنك في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريعالحيوية والتجارة البينية عبر المنطقة بالشكل الذي يجسد مساهمة البنك العربيالفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وإقليمياً.
وأشار المصري الى استمرار البنكالعربي في تعزيز استثماراته المجتمعية انطلاقاً من مسؤوليته تجاه المجتمعات التييعمل بها وذلك من خلال تقديمه للدعم بمختلف أشكاله للمبادرات والفعاليات المجتمعيةالهادفة في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة ((معاً))، حيث شملتمساهمات البنك على هذا الصعيد مجالات الصحة ومحاربة الفقر والتعليم والبيئة ورعايةالأيتام وتمكين المرأة. هذا إلى جانب الدور الذي تلعبه مؤسسة عبد الحميد شومان،ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية، في مجال البحث العلمي والتنويرالثقافي والابتكار وتشجيع القراءة. كما شهد العام اقرار البنك لاستراتيجيتهالشاملة للمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتي تحدد نهجاً تفصيلياً لإدارة هذه المواضيع ودمجها في نموذجأعمال البنك.
ولفت المصري الى أنه وضمن استراتيجيةالبنك العربي للنمو وزيادة رقعة انتشاره وتوسعه الجغرافي في الأسواق الواعدة، فإنالبنك بصدد دخول السوق العراقي خلال العام 2024 وتقديم حلول وخدمات مصرفية شاملةلعملائه الحاليين والمستقبليين. وعلى صعيد تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفيةالخاصة، ذكر المصري أن العام 2023 شهد قيام البنك العربي سويسرا بالاستحواذ علىأحد البنوك العريقة في سويسرا ((بنك غونيه))، حيث سيكون لهذه المجموعة المصرفيةالجديدة دوراً فاعلاً في صناعة إدارة الثروات في سويسرا.
وأكد المصري على مواصلة البناء على ما تحقق منإنجازات على امتداد تسعة عقود، استناداً الى نهج البنك المؤسسي الراسخ وسياساته المصرفيةالحصيفة وشبكته المصرفية الواسعة والمترابطة، بما يحقق مصلحة وتطلعات عملائهومساهميه والمجتمعات التي يعمل بها.
وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزيالأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهازالمصرفي الأردني تحت مختلف الظروف.
من جانبها استعرضت الآنسة رندة الصادق - المديرالعام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي مشيرة إلى أنمجموعة البنك العربي حققت أربـاحاً صافية بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 829.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ544.3 مليون دولار أمريكي للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 52%، حيث حافظت المجموعة علىصلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 11.4 مليار دولار أمريكي. وارتفعتالأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34% لتصل إلى 1.81 مليار دولار أمريكي.
وأشارت الصادق إلى أن أصول المجموعة ارتفعت في نهاية العام 2023 لتصلإلى 68.3 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 6%، كما ارتفع إجمالي محفظةالتسهيلات بنسبة 5% لتصل إلى 37.1 ملياردولار أمريكي مقارنة بـ 35.4 مليار دولار أمريكي بالعام السابق، في حين ارتفعتودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 50.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 47.7 ملياردولار أمريكي بالعام السابق.
وبينت الصادق أن النتائج الإيجابية التي حققتهامجموعة البنك العربي خلال العام 2023 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنكتحقيقه في إيراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية محلياًوخارجياً. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية نتيجة لنموصافي الفوائد والعمولات وذلك بفضل الجهود المستمرة والناجحة في تحسين مستوياتالإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة فيالعديد من الأسواق. وأشارت الصادق الى أن البنك تمكن من تحقيق مؤشرات أداء قوية معالمحافظة على جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملةوالتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مع الاحتفاظ بمستويات سيولةمرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73.2%. كما احتفظت المجموعة بقاعدةرأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال17.5% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنكالمركزي الأردني.
وفي إطار تعزيز توجهات البنك العربي على صعيدالاستدامة ومحفظة المشاريع التي يتبناها في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة(ESG)، ذكرت الصادق أن البنك أتم خلال العام المنصرم عملية إصدار أسنادالقرض الدائمة بالدولار الأمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيميوالتي تعتبر أول عملية إصدار للسندات الدائمة المستدامة في تاريخ المملكة الأردنيةالهاشمية والأضخم لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة والبالغ قيمتها 250 مليوندولار أمريكي. وقد تم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن - سوق الأوراق الماليةالدولية وسوق السندات المستدامة.
وفيما يتعلق باستراتيجية البنك العربي على صعيدالتحول الرقمي، أكدت الصادق على مواصلة البنك لجهوده المتعلقة بمواكبة التطلعاتوالاحتياجات المالية لعملائه لا سيما من خلال تعزيز الدور الذي تقوم به ((شركةأكابس للتكنولوجيا المالية)) - الذراع التكنولوجي للبنك في هذا المجال والتي تعملعلى تطوير وإدارة الحلول الرقمية وتصميم برامج تكنولوجيا المعلومات لخدمة شركاتمجموعة البنك العربي، وتقديم خدمات مبتكرة ومزايا سلسة للعملاء تسهم في تعزيزمستوى تجربتهم المصرفية الرقمية.
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