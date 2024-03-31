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الهيئة العامة للبنك العربي تقر توزيع 30% أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023

3/31/2024 5:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدتالهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 28/3/2024 بواسطة وسيلة الاتصال المرئيوالإلكتروني، برئاسة السيد صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلسالإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما ((أصالة وإنابة ووكالة))يشكلون حوالي 78.17% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفةالدكتور وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الأردني.
وأقرتالهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباحنقدية على المساهمين بنسبة 30% عن العام 2023، إلى جانب إقرارهاللبنود المدرجة على جدول أعمالها.
وبهذه المناسبة أشار السيد صبيح المصري – رئيسمجلس إدارة البنك العربي أن الاقتصادالعالمي شهد في العام 2023 مزيداً من الضغوط والتحديات والتي أفضت إلى تراجعمعدلات النمو في أغلب مناطق العالم، حيث استمر خلال العام النهج المتشدد بالسياسةالنقدية الذي بدأ عام 2022 لمواجهة الموجة التضخمية الأعلى منذ أربعة عقود وانتقلوتعمق أثره السلبي إلى معظم القطاعات الاقتصادية، إلا أن هذا الأثر تم الحد منهنسبياً بالإنفاق الاستهلاكي القوي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما شهدالاقتصاد العالمي تراجع معدلات نمو التجارة والاستثمار والطلب على الائتمان أيضاً.وفي المقابل انخفضت معدلات التضخم عالمياً نتيجة لتراجع أسعار الوقود والغذاءوتحسن سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. في حين تعمقت التوترات الجيوسياسية فيالعام 2023 مما أدى إلى المزيد من الضغوط على اقتصاديات العالم والمنطقة.
وبين المصري أن القطاع غير النفطي في أغلب الدول العربية النفطية واصل نموه القويمدعوماً ببرامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام. أما في بعض الدول العربيةالمستوردة للنفط فقد عزز الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في تحقيق معدلاتنمو معتدلة. كما شهد عجز الحساب الجاري في الدول العربية المستوردة للنفط تحسناًوسط تراجع العجز التجاري والتدفق القوي لعائدات السياحة وحوالات العاملين.
وأوضح المصري أن العديد من البنوك في المنطقةالعربية واصلت خلال العام 2023 سياستها المتسمة بالمرونة تجاه عملائها خاصة تلكالمتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة وذلك لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة الظروفغير المواتية الناجمة عن التطورات الاقتصادية، حيث لم تقم بتمرير كامل الارتفاعالحاد في أسعار الفائدة إلى العملاء وبذلك ساهمت أيضاً في المحافظة على جودةالمحفظة الائتمانية لديها. كما تمكنت المصارف العربية عموماً من الحفاظ علىمستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية والاعتماد على قاعدة تمويليةعريضة ومستقرة إلى جانب اتخاذ سياسات ائتمانية حكيمة مكنتها من مواجهة التداعياتالسلبية للتحديات الاقتصادية فضلاً عن تهيئتها للاستفادة من الفرص المتاحة للنمو.كما شهد العام 2023 زيادة توظيف المصارف للحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية فيالصناعة المصرفية والتي تزداد أهميتها بشكل متواصل بين مختلف قطاعات العملاءلاسيما فئة الشباب.
وأشار المصري أنه وبالرغم من التحديات التيشهدها العالم والمنطقة خلال العام 2023 إلا أن البنك العربي تمكن من المحافظة علىوتيرة أداء قوية مع الاستمرار في تحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو فيالأرباح التشغيلية المرتكزة على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليجالعربي، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34% لتصل إلى 1.81 ملياردولار أمريكي. وتأتي النتائج المميزة التي حققها البنك خلال العام تتويجاً لمسيرتهالحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام فيأنشطته، وتأكيداً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية. مما يعززالموقع الريادي الذي تتبوأه المجموعة ويجسد قدرتها على المضي قدماً لتحقيق طموحاتوتطلعات مساهميها وخدمة عملائها.
وبين المصري أن البنك العربي واصل خلال العام 2023توظيف خبراته الطويلة بأسواق المنطقة وشبكة فروعه الممتدة إقليمياً وعالمياً والتيتعززها منظومة متطورة من الخدمات والقنوات الرقمية، لتقديم الحلول المصرفيةوالتمويلية المتكاملة لعملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد عبر مختلف القطاعاتوالشرائح. هذا إلى جانب مشاركة البنك في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريعالحيوية والتجارة البينية عبر المنطقة بالشكل الذي يجسد مساهمة البنك العربيالفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وإقليمياً.
وأشار المصري الى استمرار البنكالعربي في تعزيز استثماراته المجتمعية انطلاقاً من مسؤوليته تجاه المجتمعات التييعمل بها وذلك من خلال تقديمه للدعم بمختلف أشكاله للمبادرات والفعاليات المجتمعيةالهادفة في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة ((معاً))، حيث شملتمساهمات البنك على هذا الصعيد مجالات الصحة ومحاربة الفقر والتعليم والبيئة ورعايةالأيتام وتمكين المرأة. هذا إلى جانب الدور الذي تلعبه مؤسسة عبد الحميد شومان،ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية، في مجال البحث العلمي والتنويرالثقافي والابتكار وتشجيع القراءة. كما شهد العام اقرار البنك لاستراتيجيتهالشاملة للمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتي تحدد نهجاً تفصيلياً لإدارة هذه المواضيع ودمجها في نموذجأعمال البنك.
ولفت المصري الى أنه وضمن استراتيجيةالبنك العربي للنمو وزيادة رقعة انتشاره وتوسعه الجغرافي في الأسواق الواعدة، فإنالبنك بصدد دخول السوق العراقي خلال العام 2024 وتقديم حلول وخدمات مصرفية شاملةلعملائه الحاليين والمستقبليين. وعلى صعيد تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفيةالخاصة، ذكر المصري أن العام 2023 شهد قيام البنك العربي سويسرا بالاستحواذ علىأحد البنوك العريقة في سويسرا ((بنك غونيه))، حيث سيكون لهذه المجموعة المصرفيةالجديدة دوراً فاعلاً في صناعة إدارة الثروات في سويسرا.
وأكد المصري على مواصلة البناء على ما تحقق منإنجازات على امتداد تسعة عقود، استناداً الى نهج البنك المؤسسي الراسخ وسياساته المصرفيةالحصيفة وشبكته المصرفية الواسعة والمترابطة، بما يحقق مصلحة وتطلعات عملائهومساهميه والمجتمعات التي يعمل بها.
وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزيالأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهازالمصرفي الأردني تحت مختلف الظروف.
من جانبها استعرضت الآنسة رندة الصادق - المديرالعام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي مشيرة إلى أنمجموعة البنك العربي حققت أربـاحاً صافية بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 829.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ544.3 مليون دولار أمريكي للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 52%، حيث حافظت المجموعة علىصلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 11.4 مليار دولار أمريكي. وارتفعتالأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34% لتصل إلى 1.81 مليار دولار أمريكي.
وأشارت الصادق إلى أن أصول المجموعة ارتفعت في نهاية العام 2023 لتصلإلى 68.3 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 6%، كما ارتفع إجمالي محفظةالتسهيلات بنسبة 5% لتصل إلى 37.1 ملياردولار أمريكي مقارنة بـ 35.4 مليار دولار أمريكي بالعام السابق، في حين ارتفعتودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 50.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 47.7 ملياردولار أمريكي بالعام السابق.
وبينت الصادق أن النتائج الإيجابية التي حققتهامجموعة البنك العربي خلال العام 2023 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنكتحقيقه في إيراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية محلياًوخارجياً. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية نتيجة لنموصافي الفوائد والعمولات وذلك بفضل الجهود المستمرة والناجحة في تحسين مستوياتالإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة فيالعديد من الأسواق. وأشارت الصادق الى أن البنك تمكن من تحقيق مؤشرات أداء قوية معالمحافظة على جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملةوالتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مع الاحتفاظ بمستويات سيولةمرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73.2%. كما احتفظت المجموعة بقاعدةرأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال17.5% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنكالمركزي الأردني.
وفي إطار تعزيز توجهات البنك العربي على صعيدالاستدامة ومحفظة المشاريع التي يتبناها في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة(ESG)، ذكرت الصادق أن البنك أتم خلال العام المنصرم عملية إصدار أسنادالقرض الدائمة بالدولار الأمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيميوالتي تعتبر أول عملية إصدار للسندات الدائمة المستدامة في تاريخ المملكة الأردنيةالهاشمية والأضخم لهذا النوع من أدوات الدين الدائمة والبالغ قيمتها 250 مليوندولار أمريكي. وقد تم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن - سوق الأوراق الماليةالدولية وسوق السندات المستدامة.
وفيما يتعلق باستراتيجية البنك العربي على صعيدالتحول الرقمي، أكدت الصادق على مواصلة البنك لجهوده المتعلقة بمواكبة التطلعاتوالاحتياجات المالية لعملائه لا سيما من خلال تعزيز الدور الذي تقوم به ((شركةأكابس للتكنولوجيا المالية)) - الذراع التكنولوجي للبنك في هذا المجال والتي تعملعلى تطوير وإدارة الحلول الرقمية وتصميم برامج تكنولوجيا المعلومات لخدمة شركاتمجموعة البنك العربي، وتقديم خدمات مبتكرة ومزايا سلسة للعملاء تسهم في تعزيزمستوى تجربتهم المصرفية الرقمية.













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