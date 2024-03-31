في 8 أشهر.. أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتفع 57%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2023-2024 وحتى 29 فبراير الماضي إيرادات بلغت 5.3 مليار جنيه (111.93 مليون دولار).
وتمثل الإيرادات زيادة بنسبة 54% مقارنة بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023، والذي حققت خلاله إيراداتٍ إجمالية بقيمة 3.45 مليار جنيه.
وخلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2023-2024 تم مناقشة موضوعات مهمة أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2023 وحتى نهاية فبراير 2024.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قال في شهر فبراير الماضي إن إيرادات قناة السويس، الممر الملاحي العالمي، قد تراجعت بنسبة بين 40 و50% بسبب الأحداث في البحر الأحمر.
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