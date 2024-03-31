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في 8 أشهر.. أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتفع 57%

3/31/2024 5:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2023-2024 وحتى 29 فبراير الماضي إيرادات بلغت 5.3 مليار جنيه (111.93 مليون دولار).


وتمثل الإيرادات زيادة بنسبة 54% مقارنة بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023، والذي حققت خلاله إيراداتٍ إجمالية بقيمة 3.45 مليار جنيه.


وخلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2023-2024 تم مناقشة موضوعات مهمة أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2023 وحتى نهاية فبراير 2024.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قال في شهر فبراير الماضي إن إيرادات قناة السويس، الممر الملاحي العالمي، قد تراجعت بنسبة بين 40 و50% بسبب الأحداث في البحر الأحمر.


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