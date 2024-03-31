وزير التربية يوعز بمتابعة نسبة غياب الطلبة غير المبرر في المدارس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أوعز وزير التربية والتعليم عزمي محافظة مدراء التربية متابعة دوام الطلبة والتأكد من المواظبة على الدوام لجميع الطلبة خاصة طلبة التوجيهي بهدف الحد من ظاهرة الغياب التي تفاقمت في السنوات الأخيرة سعيًا لتقليص نسبة الغياب غير المبرر.

وأشار إلى أهمية دور مدراء التربية والمدراء المختصين ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ومدراء المدارس ومساعديهم في ضبط العملية التعليمية وذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم عزمي محافظة اجتماع لجنة التخطيط الموسعة الذي عقد في نادي المعلمين / عمّان، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة.



وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره كذلك مديرو الإدارات في مركز الوزارة ومديرو التربية والتعليم والثقافة العسكرية، ووكالة الغوث؛ عددًا من القضايا التربوية أبرزها؛ تعليمات الدوام المدرسي، والتعليم المهني.

وأكد أن الوزارة تولي التعليم المهني عناية واهتمامًا كبيرين، مشيرًا إلى الخطة التي وضعتها الوزارة لمراحل تطوير التعليم المهني، والتي تسعى إلى الحد من البطالة والنهوض بالكفايات المهنية المدربة والمؤهلة بما يتواءم واحتياجات سوق العمل والتطور العالمي المتسارع في هذا المجال، حيث أشار محافظة إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.



ودعا محافظة خلال الاجتماع إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التدخلات العلاجية للفاقد التعليمي، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنفيذ هذه الخطة، والأثر الجيد الذي تحقق من خلالها.



كما أشار إلى مبادرة (لمدرستي أنتمي)، والتي كانت أطلقتها الوزارة بمدارسها بالتشارك مع وزارة البيئة، داعيًا إلى إيلائها كل الاهتمام والمتابعة لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحسين البيئة التعليمية في مدارسها كافة، والتعامل مع التحديات التي تواجهها والسلوكيات المرتبطة بها في المدارس بهدف تحسينها والارتقاء بها.

