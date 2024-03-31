اعتقال 3 مسلحين في داغستان خططوا لهجمات إرهابية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية اعتقال 3 مسلحين بعملية أمنية خاصة صباح اليوم في مدينة كاسبيسك بداغستان.
وجاء في بيان صدر عن اللجنة أن المعتقلين خططوا لهجمات إرهابية، وضبطت في أماكن اعتقالهم أسلحة آلية وذخائر وعبوات ناسفة، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين المدنيين ورجال الأمن.
وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت اللجنة محاصرة الأمن الفيدرالي أفراد مجموعة إرهابية في عدة شقق بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة، وكاسبيسك بجمهورية داغستان.
روسيا اليوم
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