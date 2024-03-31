اعتقال 3 مسلحين في داغستان خططوا لهجمات إرهابية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية اعتقال 3 مسلحين بعملية أمنية خاصة صباح اليوم في مدينة كاسبيسك بداغستان.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة أن المعتقلين خططوا لهجمات إرهابية، وضبطت في أماكن اعتقالهم أسلحة آلية وذخائر وعبوات ناسفة، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين المدنيين ورجال الأمن.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت اللجنة محاصرة الأمن الفيدرالي أفراد مجموعة إرهابية في عدة شقق بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة، وكاسبيسك بجمهورية داغستان.

روسيا اليوم