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حادث بين مركبتين بداية جسر الثامن والسير تُحذر

3/31/2024 5:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت إدارة السير المركزية السائقين، خلال المسير بداية جسر الثامن من جهة جسر النهضة، بسبب حادث سير وقع بين مركبتين، اليوم الاحد.


وقالت الإدارة إن المجموعات في الموقع، وجارٍ العمل على رفع العوائق عن الطريق.


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