حادث بين مركبتين بداية جسر الثامن والسير تُحذر
التاريخ
3/31/2024 5:07:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت إدارة السير المركزية السائقين، خلال المسير بداية جسر الثامن من جهة جسر النهضة، بسبب حادث سير وقع بين مركبتين، اليوم الاحد.
وقالت الإدارة إن المجموعات في الموقع، وجارٍ العمل على رفع العوائق عن الطريق.
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