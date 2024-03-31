تحذير هام لمستخدمي شبكة الواي فاي في المحلات العامة

MENAFN - Al Wakeel News)عادة ما يلجأ المستخدم إلى استعمال الإنترنت من نقاط الاتصال بشبكات الواي فاي العامة لتوفير باقة اتصال البيانات بهاتفه الذكي أو توصيل أجهزة اللاب توب بدون الحاجة إلى مودم الاتصالات الهاتفية الجوالة.



ولكن تظهر مشكلة في جميع الحالات تتمثل من الناحية النظرية في إمكانية وصول القراصنة والمحتالين إلى بيانات المستخدم عبر الشبكة اللاسلكية العامة وتسريب برامج ضارة وأكواد خبيثة على أجهزة المستخدم.



ومن ضمن العوامل الحاسمة في هذا الأمر مدى درجة الأمان، التي تتمتع بها شبكة الواي فاي العامة، ومدى الثقة، التي يتمتع بها مشغل الشبكة اللاسلكية.



وفيما يلي يقدم المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بألمانيا مجموعة من تدابير الأمان، التي يجب مراعاتها عند استعمال شبكات الواي فاي العامة



يجب تشغيل شبكة الواي فاي عند الحاجة إليها فقط؛ لأن وظيفة شبكة الواي فاي المعطلة لا توفر أي فرصة للقراصنة لاختراق أجهزة المستخدم.



نظرًا لأنه يتاح لمشغل شبكة الواي فاي إمكانية اختيار اسم نقطة الوصول بحرية، فإنه يمكن للقراصنة أيضًا إنشاء نقاط وصول بأسماء معروفة أو شائعة لخداع المستخدمين واختراق البيانات أو إعادة توجيهها إلى مواقف الويب المزيفة.



يتعين على المستخدم تعطيل وظيفة تسجيل الدخول التلقائي والقيام بعملية تسجيل الدخول إلى نقطة الاتصال يدويًا، وبهذه الطريقة يتمكن المستخدم من التخلص من حيل القراصنة، والتي تعتمد على وظيفة تسجيل الدخول التلقائي.



يجب على المستخدم أيضًا تعطيل مشاركة الملفات والأدلة في الأجهزة المستخدمة في نقطة الوصول، وإلا سيكون جهاز المستخدم ظاهرًا للآخرين في شبكة الواي، وقد يتمكنون من الوصول إلى البيانات دون ملاحظته.



من الأفضل عدم استعمال شبكات الواي فاي العامة في إرسال البيانات السرية مثل معلومات الحساب أو كلمات المرور. وفي حالة الضرورة، يجب أن يتم ذلك عبر الشبكة الافتراضية الخاصة VPN، ويمكن للمستخدم العادي الوصول إلى شبكة VPN من الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أو من خلال الكثير من الشركات الأخرى.



وفي حالة توافر جهاز راوتر مناسب فإنه يمكن إعداده كسيرفر VPN واستعماله لإنشاء اتصالات VPN مع جميع الأجهزة أثناء التنقل، وهناك العديد من أجهزة الراوتر، التي توفر خيار شبكة VPN من إنتاج شركتي آسوس وتي بي لينك، ومع هذه الأجهزة يتم استعمال برنامج Wireguard المجاني، والذي يتم إعداده بسهولة نسبيًا.

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