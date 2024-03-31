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الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقوم بتكريس احتلالها لغزة

3/31/2024 5:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن أي ترتيبات لا تتم بالتنسيق الكامل مع القيادة الفلسطينية ولا تطرح في إطار حل سياسي واضح مضيعة للوقت.


وحذرت في بيان صادر عنها من مخاطر أية ترتيبات للحكومة الإسرائيلية حول اليوم التالي للعدوان بهدف تكريس سيطرتها على غزة.


وأكدت أن إسرائيل تقوم بتكريس احتلالها لغزة.


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