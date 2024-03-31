الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقوم بتكريس احتلالها لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن أي ترتيبات لا تتم بالتنسيق الكامل مع القيادة الفلسطينية ولا تطرح في إطار حل سياسي واضح مضيعة للوقت.
وحذرت في بيان صادر عنها من مخاطر أية ترتيبات للحكومة الإسرائيلية حول اليوم التالي للعدوان بهدف تكريس سيطرتها على غزة.
وأكدت أن إسرائيل تقوم بتكريس احتلالها لغزة.
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