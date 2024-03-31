"المالية المركزية" تعزز ثقافة التدقيق الداخلي لموظفي حكومة إمارة الشارقة

(MENAFN
- Saharapr)
أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة ممثلة بمكتب التدقيق الداخلي فيها مبادرة تثقيفية لموظفي الجهات الحكومية في الإمارة، بهدف تعزيز الوعي بنشاط التدقيق الداخلي والتعريف بأهميته وأدواره الرامية إلى تحقيق الريادة المالية المتميزة لدى هذه الجهات، والخطوات الأساسية لإدارته وآلية تطبيقه، وبما يسهم في الحفاظ على المال العام ويضمن الاستثمار الأمثل له نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشارقة.
إطلاق أول ورشة عمل متخصصة
وفي هذا الإطار، نظمت الدائرة في مقرها أول ورشة عمل استهدفت عدد من موظفي وموظفات مكاتب وإدارات التدقيق الداخلي بدائرة الخدمات الإجتماعية بالشارقة، حول "نشر ثقافة التدقيق الداخلي في الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة".
الشراكة لتعزيز الريادة المالية
واستهلت ندى شهيل مدير مكتب التدقيق الداخلي بدائرة المالية المركزية بالشارقة محاور الورشة، بكلمة افتتاحية أكدت فيها على أهمية الشراكة بين الدائرة وباقي الجهات الحكومية في الإمارة في سبيل تعزيز الريادة المالية، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة، ومن ضمنها مبادرة نشر ثقافة التدقيق الداخلي فيها باعتباره نشاطًا ومهنة وممارسة لا تستغني عنه أية مؤسسة ناجحة، لكون التدقيق الداخلي يرتبط بصورة وثيقة مع أهداف تقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية وقوانين الحوكمة، ومع الأهداف الاستراتيجية لجهة العمل.
صمام الأمان المؤسسي
وأشارت شهيل إلى أن التدقيق الداخلي أصبح اليوم بمثابة صمان الأمان الأمثل ودرع الوقاية الأول من أية مخاطر وخسائر وتهديدات قد تواجه جهات العمل في تعاملها مع جميع الأطراف ذوي العلاقة، سواءً الموظفين أو المتعاملين وكذلك الموردين والشركاء والمؤسسات المالية، فضلًا عن الجهات الرقابية والتشريعية بمختلف أنواعها.
وأوضحت أن الكثير من كبريات الشركات حول العالم أهملت هذا النشاط المهم، أو استهانت بدور التدقيق الداخلي فيها، مما جعلها تتعرض لمشاكل مالية أو إدارية أدت بها إلى التراجع أو الإفلاس، أو على الأقل فقدان سمعتها المؤسسية والتجارية، وعزوف العملاء عنها، لافتة إلى أن إدارات ومكاتب التدقيق الداخلي تطورت بشكل واسع خلال السنوات الماضية، وانتقلت من مجرد كونها إدارة عادية إلى إدارة فعّالة وضرورية تشترك وتتعاون مع باقي الإدارات، وتتضافر جهودها لحماية المؤسسات وجعلها تواكب مختلف التحولات الإدارية والمالية والاقتصادية التي يشهدها العالم ككل.
محاور رئيسية وفرعية
شملت الورشة عدة محاور رئيسية وفرعية فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي وكذلك المخاطر نظرًا للارتباط الكبير بينهما، حيث تضمنت التعريف بمفهوم نشاط التدقيق الداخلي، وبيان الإطار المهني الدولي لممارسة أعمال التدقيق الداخلي (IPPF)، كما تم شرح ميثاق التدقيق الداخلي والخدمات التي يقدمها هذا النشاط.
وتطرقت الورشة إلى توضيح أنواع التدقيق الداخلي، والتخطيط له استنادًا على إطار تقييم المخاطر، بالإضافة إلى خطوات وضع خطة ناجحة للتدقيق الداخلي مدعومة برسوم توضيحية تبسط آلية تخطيط النشاط.
وتناولت الورشة موضوع تنفيذ مهمة التدقيق الداخلي، من حيث التخطيط والخطوات التي تضمن نجاح كل مهمة من هذه المهمات وتحقيق الأهداف المرجوة منها في الكشف عن الملاحظات وفق فئاتها المختلفة.
وضمن محاور الورشة، تمت الإشارة إلى صلاحيات مكتب التدقيق الداخلي، وأهمية التطوير المهني المستمر لأعضاء المكتب، والمرجع الذي يستند إليه هذا النشاط، فضلًا عن بيان مفهوم وميثاق إدارة المخاطر المؤسسية، والخدمات التي يقدمها نشاط إدارة المخاطر، وأهم الخطوات الواجب اتباعها عند تنفيذ عملية إدارة المخاطر، إلى جانب القيام بدور الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية.
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