حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 3 (كونا) -- الحادي والثلاثون من مارس

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1965 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960.

1974 - تأسيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة وتولى رئاستها الدكتور عبدالرزاق العدواني.

1982 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتشكيل مجلس أعلى للإسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية أربعة وزراء و12 عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة بحيث يتولى تحديد الأهداف ورسم السياسات الإسكانية ضمن خطة التنمية العامة للدولة.

1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يضع حجر الأساس لمشروع القرين الإسكاني أكبر المشاريع الإسكانية في الكويت.

1997 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تفتتح مبناها الجديد في منطقة الشويخ المؤلف من خمسة طوابق.

2003 - الكويت تدشن رسميا مشروع تزويد مدينة أم قصر العراقية بمياه عذبة كإهداء من الشعب الكويتي إلى الشعب العراقي بمعدل مليون لتر يوميا.

2015 - أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بمشاركة وفود من 78 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب اكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية.

2016 - اتحاد المصارف العربية يعلن انتخاب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح رئيسا لمجلس إدارته.

2020 - شركة ناقلات النفط الكويتية تتسلم ناقلة المنتجات البترولية (اليمامة) من شركة (هيونداي ميبو دوكيارد) الكورية.

2022 - حريق كبير في سوق المباركية يلتهم ويتلف عشرات المحال التجارية معظمها في سوق السلاح ويسفر عن إصابة 14 شخصا ما بين حروق طفيفة وحالات اختناق. (النهاية)