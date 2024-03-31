حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 3 (كونا) -- الحادي والثلاثون من مارس
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1965 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960.
1974 - تأسيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة وتولى رئاستها الدكتور عبدالرزاق العدواني.
1982 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتشكيل مجلس أعلى للإسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية أربعة وزراء و12 عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة بحيث يتولى تحديد الأهداف ورسم السياسات الإسكانية ضمن خطة التنمية العامة للدولة.
1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يضع حجر الأساس لمشروع القرين الإسكاني أكبر المشاريع الإسكانية في الكويت.
1997 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تفتتح مبناها الجديد في منطقة الشويخ المؤلف من خمسة طوابق.
2003 - الكويت تدشن رسميا مشروع تزويد مدينة أم قصر العراقية بمياه عذبة كإهداء من الشعب الكويتي إلى الشعب العراقي بمعدل مليون لتر يوميا.
2015 - أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بمشاركة وفود من 78 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب اكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية.
2016 - اتحاد المصارف العربية يعلن انتخاب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح رئيسا لمجلس إدارته.
2020 - شركة ناقلات النفط الكويتية تتسلم ناقلة المنتجات البترولية (اليمامة) من شركة (هيونداي ميبو دوكيارد) الكورية.
2022 - حريق كبير في سوق المباركية يلتهم ويتلف عشرات المحال التجارية معظمها في سوق السلاح ويسفر عن إصابة 14 شخصا ما بين حروق طفيفة وحالات اختناق. (النهاية)
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