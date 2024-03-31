وزير الخارجية السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني التطورات في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 31 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد مع رئيس وزراء فلسطين ووزير خارجيتها الدكتور محمد مصطفى التطورات في قطاع غزة ومحيطها.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الدكتور محمد مصطفى تطرقا خلاله ايضا الى الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع.
وأضافت أن "الفرحان هنأ الدكتور محمد مصطفى بتوليه منصب وزير الخارجية" متمنيا التوفيق والنجاح لدولته والحكومة الفلسطينية الجديدة في خدمة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها".(النهاية)
ع ش / م خ
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