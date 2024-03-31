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الفلبين تنشئ مجلسا للأمن البحري وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي

3/31/2024 4:32:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 31 - 3 (كونا) -- أمر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم الأحد بإنشاء مجلس لتعزيز الأمن البحري ونشر الوعي وسط تصاعد التوترات بين بلاده والصين بشأن النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.
وذكرت صحيفة (فلبين ستار) أن "ماركوس وقع على الأمر التنفيذي رقم (57) للمعالجة الشاملة للقضايا التي تؤثر على الأمن القومي للفلبين وحقوقها السيادية".
ونقلت الصحيفة عن ماركوس قوله في الامر "على الرغم من الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في مجالنا البحري تواصل الفلبين مواجهة مجموعة من التحديات الخطيرة التي لا تهدد سلامة أراضي البلاد فحسب بل تهدد أيضا الوجود السلمي للفلبينيين بما في ذلك حقهم الأساسي في العيش بسلام وحرية".
ويأتي إصدار الأمر بعد أن أعلن ماركوس في وقت سابق أن الفلبين ستنفذ إجراءات مضادة ضد "الهجمات غير القانونية والقسرية والعدوانية والخطيرة" من قبل خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية.
وبموجب هذا الأمر تمت إعادة تسمية المجلس الوطني لمراقبة السواحل وإعادة تنظيمه ليصبح المجلس البحري الوطني اذ سيكون بمثابة الهيئة المركزية المسؤولة عن صياغة السياسات والاستراتيجيات لضمان إطار منسق وفعال للأمن البحري الفلبيني ونشر الوعي.
وتتبادل مانيلا وبكين منذ أشهر الاتهامات حول التعديات والانتهاكات التي تقوم بها سفن الصيد وخفر السواحل والقوات البحرية في البلدين على مناطق النزاع ببحر الصين الجنوبي.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا رافضة مطالبات دول أخرى بما في ذلك الفلبين وحكم محكمة دولية أكد بأن مطالبة بكين ليس لها أي أساس قانوني.
وتدهورت العلاقات بين مانيلا وبكين في عهد ماركوس الذي قام بتعزيز العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة والتصدي لهجمات الصين ضد القوات الفلبينية.(النهاية)

ع ا ب / م خ



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