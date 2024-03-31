الفلبين تنشئ مجلسا للأمن البحري وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 31 - 3 (كونا) -- أمر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم الأحد بإنشاء مجلس لتعزيز الأمن البحري ونشر الوعي وسط تصاعد التوترات بين بلاده والصين بشأن النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.
وذكرت صحيفة (فلبين ستار) أن "ماركوس وقع على الأمر التنفيذي رقم (57) للمعالجة الشاملة للقضايا التي تؤثر على الأمن القومي للفلبين وحقوقها السيادية".
ونقلت الصحيفة عن ماركوس قوله في الامر "على الرغم من الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في مجالنا البحري تواصل الفلبين مواجهة مجموعة من التحديات الخطيرة التي لا تهدد سلامة أراضي البلاد فحسب بل تهدد أيضا الوجود السلمي للفلبينيين بما في ذلك حقهم الأساسي في العيش بسلام وحرية".
ويأتي إصدار الأمر بعد أن أعلن ماركوس في وقت سابق أن الفلبين ستنفذ إجراءات مضادة ضد "الهجمات غير القانونية والقسرية والعدوانية والخطيرة" من قبل خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية.
وبموجب هذا الأمر تمت إعادة تسمية المجلس الوطني لمراقبة السواحل وإعادة تنظيمه ليصبح المجلس البحري الوطني اذ سيكون بمثابة الهيئة المركزية المسؤولة عن صياغة السياسات والاستراتيجيات لضمان إطار منسق وفعال للأمن البحري الفلبيني ونشر الوعي.
وتتبادل مانيلا وبكين منذ أشهر الاتهامات حول التعديات والانتهاكات التي تقوم بها سفن الصيد وخفر السواحل والقوات البحرية في البلدين على مناطق النزاع ببحر الصين الجنوبي.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا رافضة مطالبات دول أخرى بما في ذلك الفلبين وحكم محكمة دولية أكد بأن مطالبة بكين ليس لها أي أساس قانوني.
وتدهورت العلاقات بين مانيلا وبكين في عهد ماركوس الذي قام بتعزيز العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة والتصدي لهجمات الصين ضد القوات الفلبينية.(النهاية)
ع ا ب / م خ
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