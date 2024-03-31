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الذهب يقفل تداولات الأسبوع الماضي على مستوى قياسي بلغ 2234 دولارا للأونصة

3/31/2024 4:32:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 3 (كونا) -- أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي على مستوى تاريخي قياسي بلغ 2234 دولارا أمريكيا للأونصة ليرفع مكاسبه الشهرية إلى 9 في المئة.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن سعر المعدن الأصفر استقر عند أعلى مستوياته على الإطلاق وسط توقعات بأن تتحول البنوك المركزية الكبرى إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأضاف التقرير أن التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والحرب الروسية - الأوكرانية كذلك التوترات المتزايدة في القارة الأفريقية ضد المصالح الفرنسية كلها عوامل رئيسية زادت من حدة أسعار الذهب الذي يعد أول الملاذات الاستثمارية الآمنة في وسط هذه الأجواء.
وأوضح أن الذهب ارتفع بحوالي 9 في المئة لشهر مارس إذ حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام خلال اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية.
وذكر أن المحللين يتوقعون قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة خلال شهر يونيو المقبل فارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال (تسليم شهر يونيو) بنسبة 15ر1 بالمئة عند 2238 دولارا للاونصة لتحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بلغت 6ر2 في امئة و9ر7 في المئة على التوالي.
وأفاد بأن بيانات الاقتصاد الأمريكية التي صدرت أمس الأول الجمعة أظهرت ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3ر0 في المئة بنهاية فبراير الماضي بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.
وعلى الرغم من أن التضخم الأمريكي لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة فإن التقرير أكد التوقعات بانخفاض الفائدة في الأشهر المقبلة بالتالي زيادة الاستثمار في المعدن الأصفر كإجراء احترازي ضد أي قفزات تضخمية مستقبلية.
وقال تقرير (دار السبائك) إن الأسبوع الجاري سيشهد نشر عدة بيانات اقتصادية أمريكية مهمة مثل تقرير الوظائف وتقرير القطاع الزراعي وأداء القطاع الصناعي إضافة الى ترقب الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشرق أوروبا "وهي عوامل لها تأثيرات مباشرة على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة".
وعن السوق المحلي أشار إلى أن الذهب عيار (24) بلغ بنهاية الأسبوع الماضي 180ر22 دينار للجرام في حين سجل عيار (22) مبلغ 33ر20 دينار للجرام فيما اغلقت الفضة عند 292 دينار للكيلوجرام. (النهاية)

س م ر / أ ن د



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