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الناخبون الاتراك يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية

3/31/2024 4:32:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 31 - 3 (كونا) -- توجه الناخبون الأتراك صباح اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رؤساء بلدياتهم في الانتخابات البلدية.
وبحسب قرار اللجنة العليا للانتخابات بدأت عملية الاقتراع الساعة 00ر7 (بتوقيت إسطنبول) في 32 ولاية تقع شرقي البلاد على أن ينتهي التصويت فيها الساعة 00ر16 بينما انطلق التصويت في الولايات الأخرى ال49 في الساعة 00ر8 ويستمر حتى 00ر17 قبيل الانتقال إلى عملية فرز الأصوات وصولا لإعلان النتائج الأولية مع ساعات الليل.
ويريد حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان استعادة الانتصارات الانتخابية بعد هزيمته عام 2019 وفقدانه السيطرة على العديد من المدن الكبرى بما في ذلك أنقرة وإسطنبول من مرشح المعارضة التركية الرئيسي أكرم إمام أوغلو.(النهاية) ط ا / ف ل ا

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