الناخبون الاتراك يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 31 - 3 (كونا) -- توجه الناخبون الأتراك صباح اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رؤساء بلدياتهم في الانتخابات البلدية.
وبحسب قرار اللجنة العليا للانتخابات بدأت عملية الاقتراع الساعة 00ر7 (بتوقيت إسطنبول) في 32 ولاية تقع شرقي البلاد على أن ينتهي التصويت فيها الساعة 00ر16 بينما انطلق التصويت في الولايات الأخرى ال49 في الساعة 00ر8 ويستمر حتى 00ر17 قبيل الانتقال إلى عملية فرز الأصوات وصولا لإعلان النتائج الأولية مع ساعات الليل.
ويريد حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان استعادة الانتصارات الانتخابية بعد هزيمته عام 2019 وفقدانه السيطرة على العديد من المدن الكبرى بما في ذلك أنقرة وإسطنبول من مرشح المعارضة التركية الرئيسي أكرم إمام أوغلو.(النهاية) ط ا / ف ل ا
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