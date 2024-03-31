انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن بدءا من اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)-أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء أمسِ السبت، دخول رومانيا وبلغاريا إلى منطقة "شنغن" اعتبار من اليوم الأحد، بعد 13 عاما من الانتظار ولا يشمل هذا الإجراء الحدود البرية.
وصرحت المفوضية الأوروبية في بيان عبر موقعها الرسمي بأن القرار يقتصر على المطارات والمرافئ البحرية، في حين تبقى إجراءات التفتيش قائمة على الحدود البرية، بسبب حق النقض الذي استخدمته النمسا الدولة الوحيدة الرافضة في الاتحاد الأوروبي خوفا من تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن انضمام بلغاريا ورومانيا إلى "عائلة شنغن" يعد نجاحًا كبيرًا لكلا البلدين، ولحظة تاريخية لمنطقة "شنغن" أكبر منطقة لحرية الحركة في العالم.
يذكر أن بلغاريا ورومانيا العضوين في الاتحاد الأوروبي اتخذتا منذ كانون الأول الماضي حسب ما جاء في تقرير المفوضية الأوروبية جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق السلس لقواعد "شنغن".
وسيحتاج مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد لرفع الضوابط على الحدود البرية الداخلية بين بلغاريا ورومانيا ودول "شنغن" الأخرى، فيما ستواصل المفوضية تقديم كل الدعم اللازم لرئاسة المجلس لضمان إمكانية اتخاذ قرار بشأن الحدود البرية في عام 2024.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ
31/03/2024 11:05:18
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