انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن بدءا من اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)-أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من مساء أمسِ السبت، دخول رومانيا وبلغاريا إلى منطقة "شنغن" اعتبار من اليوم الأحد، بعد 13 عاما من الانتظار ولا يشمل هذا الإجراء الحدود البرية.

وصرحت المفوضية الأوروبية في بيان عبر موقعها الرسمي بأن القرار يقتصر على المطارات والمرافئ البحرية، في حين تبقى إجراءات التفتيش قائمة على الحدود البرية، بسبب حق النقض الذي استخدمته النمسا الدولة الوحيدة الرافضة في الاتحاد الأوروبي خوفا من تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن انضمام بلغاريا ورومانيا إلى "عائلة شنغن" يعد نجاحًا كبيرًا لكلا البلدين، ولحظة تاريخية لمنطقة "شنغن" أكبر منطقة لحرية الحركة في العالم.

يذكر أن بلغاريا ورومانيا العضوين في الاتحاد الأوروبي اتخذتا منذ كانون الأول الماضي حسب ما جاء في تقرير المفوضية الأوروبية جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق السلس لقواعد "شنغن".

وسيحتاج مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد لرفع الضوابط على الحدود البرية الداخلية بين بلغاريا ورومانيا ودول "شنغن" الأخرى، فيما ستواصل المفوضية تقديم كل الدعم اللازم لرئاسة المجلس لضمان إمكانية اتخاذ قرار بشأن الحدود البرية في عام 2024.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ

31/03/2024 11:05:18

