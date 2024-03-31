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بدء التصويت في الانتخابات المحلية التركية

3/31/2024 4:32:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 31 آذار (بترا)- توجه الناخبون الأتراك، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة المحلية لولاية تستمر 5 سنوات.
ووفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية، وبحسب قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدأت عملية الاقتراع الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في 32 ولاية تقع شرقي البلاد، على أن ينتهي التصويت الساعة الرابعة مساء، بينما ينطلق التصويت في الولايات الأخرى الـ49 في الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى الخامسة مساء.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية 61 مليونا و441 ألفا و882 ناخبا.
ويدلي الناخبون بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقا انتخابيا، بالإضافة إلى ألف صندوق متنقل موزعين على جميع مناطق تركيا.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م
31/03/2024 10:22:04

MENAFN31032024000117011021ID1108040628

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