بدء التصويت في الانتخابات المحلية التركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 31 آذار (بترا)- توجه الناخبون الأتراك، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة المحلية لولاية تستمر 5 سنوات.
ووفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية، وبحسب قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدأت عملية الاقتراع الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في 32 ولاية تقع شرقي البلاد، على أن ينتهي التصويت الساعة الرابعة مساء، بينما ينطلق التصويت في الولايات الأخرى الـ49 في الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى الخامسة مساء.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية 61 مليونا و441 ألفا و882 ناخبا.
ويدلي الناخبون بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقا انتخابيا، بالإضافة إلى ألف صندوق متنقل موزعين على جميع مناطق تركيا.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م
31/03/2024 10:22:04
MENAFN31032024000117011021ID1108040628
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