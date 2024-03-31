Sunday, 31 March 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء واصابات بقصف الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي

3/31/2024 4:32:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 31 آذار (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وفقدان عدد آخر، ووقوع عدة إصابات بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل وسط مخيم المغازي في قطاع غزة.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من الغارات على المناطق الجنوبية في دير البلح وسط قطاع غزة.
وعاودت آليات الاحتلال التوغل في منطقة المطاحن والبركة وأطراف منطقة مواصي القرارة الساحلية بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية.
ومساء أمس السبت، استشهد 17 فلسطينيا وأصيب 30، في قصف إسرائيلي على اللجان الشعبية والعشائرية عند دوار الكويت في مدينة غزة، حيث كانوا في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية لتوزيعها على العائلات في القطاع، كما سمع دوي الانفجارات في المنطقة الوسطى جنوب قطاع غزّة بفعل قوّة القنابل التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.
ويواصل الاحتلال استهداف العشائر واللجان الشعبية في إطار عرقلة الجهود الفلسطينية لتنظيم المساعدات، ومن أجل محاولة فرض "التنسيق معه" في هذا الشأن.
يُذكر أنّ الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في غزة شدّدت على أنّ الاحتلال اغتال عدداً من المنتسبين إليها أثناء انتظارهم تسلّم المساعدات الإنسانية، قبل أيام، عند الدوار نفسه.
وقال المفوض العام للهيئة العليا للعشائر، عاكف المصري، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه للجان العشائر ويعاقبهم لعدم تجاوبهم مع دعوات الاحتلال الخبيثة للتعاون معه، وإفشال مخططاته الرامية إلى تشكيل هياكل تخدم مصالحه في شطب القضية الفلسطينية.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 32705، معظمهم من الأطفال والنساء، و75190 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا، و98 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
--(بترا)
رصد/أغ/اص
31/03/2024 09:35:52

MENAFN31032024000117011021ID1108040627

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث