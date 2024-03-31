شهداء واصابات بقصف الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 31 آذار (بترا) - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وفقدان عدد آخر، ووقوع عدة إصابات بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل وسط مخيم المغازي في قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من الغارات على المناطق الجنوبية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وعاودت آليات الاحتلال التوغل في منطقة المطاحن والبركة وأطراف منطقة مواصي القرارة الساحلية بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية.

ومساء أمس السبت، استشهد 17 فلسطينيا وأصيب 30، في قصف إسرائيلي على اللجان الشعبية والعشائرية عند دوار الكويت في مدينة غزة، حيث كانوا في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية لتوزيعها على العائلات في القطاع، كما سمع دوي الانفجارات في المنطقة الوسطى جنوب قطاع غزّة بفعل قوّة القنابل التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الاحتلال استهداف العشائر واللجان الشعبية في إطار عرقلة الجهود الفلسطينية لتنظيم المساعدات، ومن أجل محاولة فرض "التنسيق معه" في هذا الشأن.

يُذكر أنّ الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في غزة شدّدت على أنّ الاحتلال اغتال عدداً من المنتسبين إليها أثناء انتظارهم تسلّم المساعدات الإنسانية، قبل أيام، عند الدوار نفسه.

وقال المفوض العام للهيئة العليا للعشائر، عاكف المصري، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه للجان العشائر ويعاقبهم لعدم تجاوبهم مع دعوات الاحتلال الخبيثة للتعاون معه، وإفشال مخططاته الرامية إلى تشكيل هياكل تخدم مصالحه في شطب القضية الفلسطينية.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 32705، معظمهم من الأطفال والنساء، و75190 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا، و98 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

--(بترا)

رصد/أغ/اص

31/03/2024 09:35:52