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اسرائيل تمنع مهمة أممية مشتركة إلى مستشفى الشفاء في غزة

3/31/2024 4:32:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 31 آذار (بترا) أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس ان المنظمة وشركاءها اضطروا إلى تأجيل مهمة مشتركة شديدة التعقيد إلى مستشفى الشفاء في غزة بسبب تأخير الإجراءات.
وقال تيدروس في منشور على موقع اكس، انه تم رفض ثلاث مهمات سابقة للمستشفى الذي لا يزال تحت الحصار منذ 18 آذار، مضيفا ان لا يزال هناك 100 مريض و50 عاملا صحيا داخل المنشأة غير العاملة، مع وجود أعمال عدائية حولها.
وأعرب المسؤول الاممي عن قلقه "بشأن حالتهم وسلامتهم"، مشددا على ان الرفض المتكرر لم يمنعنا من الوصول إلى المرضى فحسب، بل أدى أيضا إلى تعطيل العمليات الحاسمة الأخرى المنقذة للحياة، من خلال تشتيت الموارد المحدودة".
وحث تيدروس إسرائيل على تسهيل ممر إنساني آمن ونظام أفضل للتنسيق في ظل الصراع، لمنظمة الصحة العالمية وشركائها لدعم عمليات نقل المرضى، مذكرا "إن القانون الإنساني الدولي واضح؛ يجب عدم عسكرة قطاع الصحة أو مهاجمته ، ويجب وقف إطلاق النار".
-- (بترا)
م د/اص / س س
31/03/2024 07:18:47

MENAFN31032024000117011021ID1108040626

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