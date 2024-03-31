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تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين اعتبارا من اليوم

3/31/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين مع الجانب الفلسطيني، اعتبارا من الأحد 31 آذار الحالي.


ونشرت الإدارة في بيان موجّه للمسافرين المغادرين والقادمين عبر جسر الملك حسين، أنه سيتم التعديل على ساعات العمل الرسمي من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس لتبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، السياح، والأجانب, vip, الدبلوماسيين, والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة السابعة صباحا.


وبحسب المنشور، فإن مغادرة آخر حافلة عرب عند الساعة (18:00) مساء، وآخر حافلة سياحة والمركبات الخاصة عند الساعة (17:00) مساء، وآخر حافلة (vip، ودبلوماسيين) عند الساعة (18:00) مساء.


أما يوم الجمعة؛ فتبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، السياح، والأجانب, vip, الدبلوماسيين, والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (7:00) صباحا وتنتهي عند الساعة (13:00) ظهرا، فيما يكون الجسر يوم السبت مغلقا.


ودعت إدارة أمن الجسور جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية للحضور إلى جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة، وإلى الاتصال في حالة الاستفسار على رقم الإدارة: (05/3581030 - 05/3581615).

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