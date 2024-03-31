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طقس دافئ في أغلب المناطق حتى الأربعاء

3/31/2024 4:29:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون اليوم الأحد، درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-6) درجات مئوية، وتكون الاجواء مشمسة ودافئة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اما الثلاثاء، يطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (7-8) درجات مئوية، مع بقاء الأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الأربعاء، دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية غربية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 15 درجات مئوية، وفي غرب عمان 25 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 14 وفي مرتفعات الشراة 21 - 12, وفي مناطق البادية 28 - 14 وفي مناطق السهول 27 - 16, وفي الأغوار الشمالية 32 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 21، وفي خليج العقبة 34 - 22 درجة مئوية.- (بترا)

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