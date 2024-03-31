تركيا: انتخابات محلية ومعركة إسطنبول تتصدر الاهتمام



ويأتي تصويت الأحد بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت العام الماضي، والتي مدد فيها الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه بعد عقدين في السلطة.

وستتم مراقبة الانتخابات عن كثب في إسطنبول أكبر مدن تركيا، وكذلك في العاصمة أنقرة من بين مراكز صناعية أخرى.



ويسعى أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول ومرشح حزب الشعب الجمهوري إلى الفوز بولاية أخرى مدتها 5 سنوات.



وبفوزه في الانتخابات المحلية لعام 2019 أنهى إمام أوغلو 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه من المحافظين في إسطنبول التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة.



وتشير تقديرات استطلاعات الرأي إلى وجود تقارب بين إمام أوغلو ومنافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الوزير السابق مراد قوروم.



ويحق لنحو 61 مليون شخص التصويت، ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقيت غرينتش).

وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا تخصيص نحو 600 ألف عنصر لضمان الأمن خلال الانتخابات المحلية.



وأوضح يرلي قايا أن كافة الأحزاب المشاركة في سباق الانتخابات أدارت حملاتها الانتخابية في جو يسوده الأمن والسلام.-(وكالات)