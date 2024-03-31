إصابة إسرائيلييْن في عملية طعن ببئر السبع واستشهاد منفذها



وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه جرى نقل مصابين اثنين لمستشفى سوروكا في بئر السبع إثر عملية الطعن، وأضافت أن المنفذ توفي متأثرا بجروح الخطيرة.



وفي وقت سابق اليوم، قال الإسعاف الإسرائيلي إن إسرائيليا أصيب بجراح في ظهره بعد تعرضه للطعن من قبل شخص تم إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة في المحطة المركزية للحافلات في بئر السبع.



وبعيد العملية مباشرة، قالت الشرطة الإسرائيلية إن دوافعها لا تزال غير واضحة، لكنها رجحت أنها وقعت على خلفية أمنية.



وبحسب شهود عيان، فإن شخصا شرع بطعن المارة داخل المحطة، وتمكن من طعن شخص واحد على الأقل قبل إطلاق النار عليه.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية من مدينة رهط بالنقب.



وقبل أسبوعين، قتل عسكري إسرائيلي برتبة رقيب أول في لواء ناحال وأصيب إسرائيلي آخر في عملية طعن في مقهى عند مدخل كيبوتس "بيت كاما"، شمال مدينة بئر السبع.



وفي ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ ما يقرب من 6 أشهر، وقعت في الأسابيع الماضية عمليات طعن وإطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة وداخل الخط الأخضر استهدفت عسكريين ومستوطنين وأسفرت عن قتلى وجرحى، واعتبرتها فصائل المقاومة الفلسطينية ردا طبيعيا على ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة.-(الجزيرة)