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المكسرات قادرة على خفض مستوى الكوليسترول في الدم

3/31/2024 4:29:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشير عالم الأحياء ألكسندر سوزيكين الأستاذ المشارك في قسم علم وظائف الأعضاء والبيئة البشرية والمعرفة الطبية الحيوية بجامعة التعليم الحكومية إلى أن المكسرات تخفض مستوى الكوليسترول.

ويقول العالم في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "وفقا لمنظمة الصحة العالمية، احتلت الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية خلال العقد الماضي المرتبة الأولى. وأحد الأسباب هو تصلب الشرايين (سماكة وتضييق التجويف) والأوعية الدموية في الدماغ والشرايين التاجية للقلب وأوعية الكلى".

ووفقا له، يرتبط هذا بالأخطاء المنتشرة في النظام الغذائي، المتمثلة في تناول أطعمة غنية بالكوليسترول "السيء" ما يؤدي إلى ترسبه على الجدران الداخلية للأوعية الدموية المذكورة.

ويشير العالم، إلى أنه يمكن تخفيض خطر تكون لويحات الكوليسترول بالتحكم بنوع الأطعمة المحتوية على الكوليسترول "السيء" التي نتناولها، وكذلك بتناول أطعمة تزود الجسم بالبروتينات الدهنية عالية الكثافة "الكوليسترول الجيد" مثل الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات.

ويقول: "لقد ثبت أن تناول 100- 150غ من الجوز يوميا بانتظام لمدة عام إلى عامين يؤدي إلى انخفاض مستوى الكوليسترول "السيئ" في الدم. لأن المكسرات، تحتوي مثل عدد من المنتجات الأخرى، على ألياف غذائية، بعضها غير قابل للذوبان ولا تتأثر بعصير المعدة الحمضي وأنظمة الإنزيمات في الأمعاء الدقيقة. وعند مرورها عبر الجهاز الهضمي، "تمنع" امتصاص الدهون "السيئة". بالإضافة إلى ذلك، ينقل الجهاز العصبي الودي والهرمونات الخاصة مشاعر الشبع والسرور إلى الدماغ، ما يمنع الإفراط في تناول الطعام".

ويشير، إلى أن الدهون المتعددة غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في المكسرات تجدد مستوى الكوليسترول "الجيد"، كما يتم امتصاص مضادات الأكسدة والفيتامينات والمواد المغذية الأساسية الأخرى بسهولة.

ويقول: "لم تكن هناك دراسات مقارنة حول تنافس المكسرات مع بعضها البعض. جميع المكسرات المتوفرة في السوق (الجوز، البندق، الكاجو، البقان، الجوز البرازيلي، الصنوبر) تساعد على خفض نسبة الكوليسترول من خلال التغذية السليمة والعقلانية، ولكن يجب تناولها بكميات صغيرة وبانتظام". RT

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