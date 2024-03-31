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الجيش يعلن دفعة جديدة من قرض الإسكان العسكري (أسماء)

3/31/2024 4:29:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.

وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 1/04/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهره عمان يوم الاثنين الموافق 8/4/2024.


أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 4 -2024


أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 4 -2024

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