الجيش يعلن دفعة جديدة من قرض الإسكان العسكري (أسماء)

وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 1/04/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهره عمان يوم الاثنين الموافق 8/4/2024.

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