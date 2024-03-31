أصاب الداعية وسيم يوسف.. ما هو سرطان الساركوما النادر؟

الساركوما هو نوع نادر من السرطان يؤثر بشكل خاص على الأنسجة الضامة، والتي تسمى الأنسجة اللحمية المتوسطة، بما في ذلك العظام، والغضروف، والسمين، والعضلات، والأوتار، والألياف العصبية، والأوعية الدموية والليمفاوية.

هناك أكثر من 70 نوعاً من سرطان الساركوما، وتختلف الأعراض حسب موقع الورم وحجمه في جسم المريض.



ويتم تشخيص الأورام اللحمية بنفس طريقة تشخيص سرطانات الأورام الصلبة الأخرى، عن طريق التصوير والخزعة، ويتم علاجها بالجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والأدوية المستهدفة والعلاج المناعي الأحدث.



وقد أعلن الأكاديمي الإماراتي والمستشار في الشؤون الدينية، وسيم يوسف، عن إصابة بهذا النوع من السرطان، وقال إن الطبيب المعالج استدعاه ليخبره بنتيجة التحاليل التي أجراها وأظهرت أنه يعاني من هذا المرض الخبيث النادر.



فما هو سرطان الساركوما؟ وما أنواعه؟ وكيف يتم تشخصيه؟ وما طرق علاجه الممكنة؟



سرطان الساركوما.. الأورام اللحمية

هذه الأورام اللحمية هي أورام أولية، أي أنها تبدأ في العظام والأنسجة الضامة؛ إذ إنها تبدأ في جزء آخر من الجسم وتنتشر إلى العظام والأنسجة الضامة، وتعتبر أوراماً ثانوية ويمكن أن تكون من أي نوع من أنواع السرطان.



يتم تصنيف الأورام اللحمية على نطاق واسع على أنها إما ساركوما عظمية أو ساركوما الأنسجة الرخوة، ولكل منها أنواع فرعية متعددة.



ساركوما العظام

الأورام اللحمية العظمية هي أورام العظام الأولية، تشمل الأنواع الأكثر شيوعاً ما يلي:



الساركوما العظمية (الأكثر شيوعاً)

ورم حبلي

ساركوما غضروفية

ساركوما إيوينج

الساركوما الليفية

ورم الخلايا العملاقة في العظام

ورم المنسجات الليفي الخبيث

الورم العصبي الليفي للعظام

مرض باجيت في العظام

انتشار سرطان العظام

ساركوما الأنسجة الرخوة

ساركوما الأنسجة الرخوة هي أيضاً أورام أولية تؤثر على الأوتار والعضلات والأوعية والدهون والألياف العصبية والأنسجة الضامة الرخوة الأخرى.



بعض الأنواع الأكثر شيوعاً من ساركوما الأنسجة الرخوة تشمل:

الساركوما السنخية: وهي التي تؤثر على الأنسجة الرخوة؛ مثل العضلات أو الدهون أو الأعصاب.

الساركوما الوعائية: تتشكل في بطانة الدم والأوعية الليمفاوية.

ساركوما الخلايا الواضحة: توجد في القدمين واليدين والأطراف.

الساركوما الشبيهة بالظهارة: تبدأ في الأنسجة الرخوة من الجلد، عادةً على الإصبع أو القدم أو اليد أو الطرف.

الساركوما الليفية: تبدأ في الأنسجة الضامة الليفية حول الأوتار.

ورم أنسجة الجهاز الهضمي (GIST): يحدث في أي مكان في الجهاز الهضمي.

ساركوما كابوزي: تتشكل تحت الجلد، في العقد الليمفاوية، في بطانة الحلق، الفم، الأنف، وبعض الأعضاء الأخرى.

الساركوما العضلية الملساء: تتطور عادة في العضلات الملساء مثل أعضاء البطن.

الساركوما الشحمية: تبدأ في الخلايا الدهنية، وغالباً ما تكون في الأطراف أو العضلات أو البطن.

ورم المنسجات الليفي الخبيث (MFH): يوجد عادةً في العضلات والأوتار، ونادراً ما يوجد في العظام.

الورم اللحمي المتوسط الخبيث: أورام الأنسجة الرخوة التي تحتوي على نوعين فرعيين أو أكثر من الساركوما وتبدأ عادةً على الرقبة أو الرأس أو الأطراف.

الأورام الشفانية الخبيثة: تتشكل في الأنسجة المحيطة بالأعصاب.

الساركوما العصبية: تتطور على غمد العصب.

الساركوما العضلية المخططة: تتشكل في العضلات الهيكلية.

الساركوما الزليلية: توجد في الأطراف وبالقرب من المفاصل وتؤثر على العضلات والأربطة.

ساركوما الرحم: تبدأ في الطبقة العضلية للرحم.



أعراض سرطان الساركوما النادر

تختلف أعراض سرطان الساركوما حسب نوع الورم الخبيث وموقعه ومداه؛ إذ إن بعضها، مثل ساركوما كابوزي، قد يسبب فقط آفات جلدية ولكن لا توجد أعراض واضحة أخرى.



البعض الآخر، مثل الساركوما العضلية المخططة في الكلى، يمكن أن تكون عدوانية للغاية وتنتشر بسرعة إلى الكبد والرئتين ومواقع أخرى.



بالنسبة لساركوما العظام، العلامة الأولى الأكثر شيوعاً هي الألم في العظم المصاب، قد يأتي الألم ويختفي أو يكون أسوأ خلال أوقات معينة، مثل الليل أو أثناء النشاط.



ومع تقدم المرض، يصبح الألم ثابتاً ويكون أكثر شدة عند القيام بأي حركة أو نشاط.



قد يكون هناك أيضاً تورم أو كتلة تحت الجلد في مكان الألم، وفي كثير من الأحيان، لا يصبح هذا العرض ملحوظاً إلا بعد فترة من بدء الألم.



إذا كان السرطان في عظام الرقبة فقد يسبب صعوبة في البلع، إذ في حال تأثرت عظام العمود الفقري، فإن الضغط على الأعصاب يمكن أن يؤدي إلى آلام الظهر، وتنميل وضعف في الأطراف أو البطن، وصعوبة في التبول أو إخراج البراز.



إذا تضررت الخلايا العصبية بسبب الضغط، فقد يحدث الشلل.



الموقع الأكثر شيوعاً لانتشار الساركوما العظمية هو الرئتان، وفي حالات نادرة، يمكن أن ينتشر أيضاً إلى العظام.



في حالات نادرة، قد تترافق الأورام اللحمية مع زيادة مستويات الكالسيوم (فرط كالسيوم الدم)، وقد تسبب حصوات الكلى، أو الإمساك، أو الارتباك، أو مشاكل في القلب.



بالنسبة لساركوما الأنسجة الرخوة، فإن واحدة من أبرز علاماتها هي ظهور كتلة أو عقيدة، تميل إلى أن تكون غير مؤلمة وثابتة في مكانها، ويمكن أن تظهر على الذراعين والساقين في ثلثي الحالات.



ويحدث الثلث الآخر على الرأس والرقبة والجذع والبطن وخلف الصفاق، وهي المساحة الموجودة خلف جدار البطن والتي تحتوي على جزء من الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي والبنكرياس والكليتين.



في كثير من الأحيان، لا توجد أعراض أخرى باستثناء وجود كتلة، وإذا نما الورم بشكل كبير بما يكفي دون أن يلاحظه أحد، فقد يسبب أعراضاً مثل الألم والتورم والوذمة والتداخل مع عمل العظام والأعصاب والأوعية الدموية.



إذا كان الورم موجوداً في مناطق معينة، فإنه يمكن أن يسبب انسداد الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى أعراض مثل فقدان الشهية، والإمساك، والتشنج.



يمكن أن تؤدي الأورام اللحمية الكبيرة التي تضغط على الأعصاب إلى مشاكل عصبية، ويمكن أن تسبب الأورام اللحمية الموجودة في الأطراف تجلط الأوردة العميقة.



الأسباب

لا يفهم العلماء تماماً أسباب الإصابة بسرطان الساركوما، على الرغم من أن بعض عوامل الخطر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمرض.



ساركوما العظام

ترتبط الأورام اللحمية العظمية بالعوامل البيئية والطفرات الجينية الموروثة، حيث يزيد التعرض للإشعاع والعوامل المحددة الموجودة في أدوية العلاج الكيميائي من خطر الإصابة بالساركوما العظمية وسرطانات العظام الأخرى.



كما ترتبط المتلازمات الوراثية الموروثة، بما في ذلك مرض باجيت ومتلازمة لي-فروميني، ارتباطاً وثيقاً بالمرض.



ساركوما الأنسجة الرخوة

يرتبط العديد من ساركوما الأنسجة الرخوة، خاصة سرطانات الأطفال مثل الأورام اللحمية السنخية، بطفرات جينية متفرقة، وقد يتطور بعضها أثناء تكوين الجنين.



ويرتبط البعض الآخر بالمتلازمات الوراثية الموروثة مثل "Li-Fraumeni"، والورم الليفي العصبي من النوع 1، وداء البوليبات الغدي العائلي.



تشمل عوامل الخطر البيئية التعرض السابق للإشعاع، وكلوريد الفينيل الكيميائي الصناعي، وتاريخ الوذمة اللمفية السابق.



العمر يلعب دوراً أيضاً، في حين أن معظم الأشخاص المصابين بساركوما الأنسجة الرخوة تزيد أعمارهم على 50 عاماً، فغالباً ما تظهر بعض الأنواع الفرعية عند الأطفال.



التشخيص

يتم تشخيص كل من ساركوما العظام وساركوما الأنسجة الرخوة من خلال مجموعة من الفحص البدني ودراسات التصوير والخزعة.



تعتبر الاختبارات المعملية أقل فائدة في تشخيص الساركوما، وكثير من الأشخاص المصابين بساركوما الأنسجة الرخوة، ستظهر اختبارات الدم العامة نتائج طبيعية، فيما هناك بعض الاختلافات الصغيرة في الاختبارات والإجراءات المستخدمة.



ساركوما العظام

أداة التصوير التشخيصية الأساسية للأورام اللحمية العظمية هي الأشعة السينية.



تشمل أدوات التصوير الأخرى التي يمكن استخدامها التصوير المقطعي المحوسب (CT)، أو التصوير الومضي للعظام، أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).



يمكن إجراء الخزعات بإبرة أو شق. تشمل الطرق ما يلي:

الشفط بالإبرة الدقيقة (FNA)

خزعة الإبرة الأساسية

خزعة العظام الجراحية



يعتمد نوع الخزعة التي يتم إجراؤها على موقع الورم، حيث تقوم الخزعة بإزالة عينة صغيرة من الأنسجة التي يتم فحصها بعد ذلك بالمجهر لإجراء تشخيص محدد.



عندما يتم إجراء الخزعات بالإبرة، تتم إزالة عينة الأنسجة من خلال ثقب صغير تم إنشاؤه في العظم، وفي حال كانت الخزعة تتطلب شقاً، فسيتم إجراء قطع صغير في الورم.



يمكن كذلك إجراء الاختبارات المعملية مثل فحص الدم؛ إذ تميل مستويات الفوسفاتيز القلوية ونازعة هيدروجين اللاكتات إلى الارتفاع في حالات الساركوما العظمية وساركوما إيوينج.



ومع ذلك، فإن المستويات العالية من هذه لا تعني وجود السرطان.



وأثناء نشاط الخلية العالي، كما هو الحال عندما ينمو الأطفال أو عندما يتعافى العظم من الكسر، تكون مستويات الفوسفاتيز القلوية مرتفعة أيضاً.



ساركوما الأنسجة الرخوة

تشمل تقنيات التصوير المستخدمة لتشخيص ساركوما الأنسجة الرخوة ما يلي:

التصوير بالرنين المغناطيسي

التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET).

الأشعة المقطعية

الجمع بين عمليات المسح PET-CT

يمكن أن تشير هذه الأدوات إلى تشخيص محتمل للساركوما، ولكن ستكون هناك حاجة لإجراء خزعة لتأكيد التشخيص وتحديد نوع سرطان الساركوما الموجودة.

إذ يعتبر التصوير بالرنين المغناطيسي مناسباً تماماً لتصوير الأنسجة الرخوة، ولكن قد يكون التصوير المقطعي المحوسب أكثر فائدة لتشخيص سرطان الساركوما في الصدر أو البطن.



ويمكن كذلك استخدام خزعة بإبرة أو شق، اعتماداً على موقع الورم؛ إذ قد يقوم أخصائي علم الأمراض المتخصص في ساركوما الأنسجة الرخوة بفحص الأنسجة المستخرجة أثناء الخزعة. قد تساعد أدوات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي في تحريك الإبرة داخل الورم.



ونظراً لأنه غالباً ما تكون هناك حاجة إلى الجراحة لإزالة ساركوما الأنسجة الرخوة، فلا يتم إجراء الخزعات الشقية عادةً.



فيما يفضل معظم مقدمي الرعاية الصحية استخدام FNA أو خزعة الإبرة الأساسية ولن يفكروا في الجراحة إلا إذا كانت التقييمات المخبرية غير حاسمة أو كان من الصعب الوصول إلى الورم.



طلاق علاج سرطان الساركوما

على الرغم من أن علاج الساركوما يمكن أن يختلف حسب نوع السرطان، إلا أن الجراحة تظل العلاج الأكثر شيوعاً في المراحل المبكرة.



يمكن استخدام العلاج الكيميائي أو الإشعاعي قبل الجراحة لتقليص الورم (العلاج المساعد الجديد) أو بعد الجراحة لإزالة أي خلايا سرطانية متبقية (العلاج المساعد).

ويشمل استخدام الأدوية، والذي يسمى أيضاً العلاج الجهازي، ما يلي:



العلاج المناعي

العلاج الكيميائي

العلاج الموجه

ويمكن استخدامها في وقت واحد، بشكل فردي، أو بالاشتراك مع جراحة ساركوما العظام والأنسجة الرخوة.



ساركوما العظام

يختلف مسار العلاج ونوعه تبعاً لمرحلة السرطان ودرجته؛ إذ بالنسبة للأورام اللحمية منخفضة الدرجة التي تبدأ في العظام، يكون الاستئصال الجراحي للورم والمنطقة المحيطة به أمراً نموذجياً.



وبالنسبة لساركوما العظام الأولية عالية الجودة، يمكن أيضاً الجمع بين الجراحة وعلاجات أخرى مثل الأدوية والإشعاع.



بينما كان البتر في السابق وجهاً شائعاً لعلاج ساركوما العظام، يمكن الآن استخدام جراحة الحفاظ على الأطراف في 90٪ من الحالات جنباً إلى جنب مع العلاج الكيميائي.



عندما يتم استئصال الورم، تتم أيضاً إزالة الأنسجة العظمية المحيطة في حالة انتشار الخلايا السرطانية.



ويمكن لمعظم هذه العمليات الجراحية الحفاظ على الطرف، على الرغم من أن عمليات البتر قد تظل ضرورية، اعتماداً على حجم الورم وموقعه.



ساركوما الأنسجة الرخوة

يختلف علاج ساركوما الأنسجة الرخوة حسب النوع والموقع والمرحلة؛ إذ في معظم الحالات، تتم إزالة أورام المرحلتين الأولى والثانية جراحياً ومعالجتها بالإشعاع المساعد.



أما بالنسبة للمرحلة 3 وبعض الأورام الخبيثة في المرحلة 2، سيتم أيضاً استخدام العلاج الكيميائي.



بالنسبة للمرحلة الرابعة من ساركوما الأنسجة الرخوة، عادةً ما يتم تجنب الجراحة لأنها نادراً ما تعطي نتائج غير جيدة.



في مثل هذه الحالات، يمكن استخدام العلاج الإشعاعي أو الكيميائي بمفرده أو معاً لتقليص الورم وإبطاء تطور المرض.



وفي حالات نادرة، يمكن استخدام الجراحة لإزالة الورم الرئيسي والنقائل، عادة عندما ينتشر عدد صغير من النقائل إلى تجويف الصدر، ومع ذلك، فإن خطر تكرار المرض مرتفع.



بشكل عام، يكون معدل البقاء على قيد الحياة في حالة ساركوما الأنسجة الرخوة أفضل من معدل البقاء على قيد الحياة في النوع الرئيسي من سرطان الساركوما في العظام؛ إذ تبلغ نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات في حالة الساركوما 65%. عربي بوست

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