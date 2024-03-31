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200 شركة إسرائيلية تسمح لموظفيها بالتظاهر ضد نتنياهو

3/31/2024 4:29:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سمحت قرابة 200 شركة إسرائيلية خاصة لموظفيها بالتغيب عن الدوام الأسبوع المقبل، للمشاركة في تظاهرات تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، أنّ "منتدى الأعمال الإسرائيلي الذي يضم قرابة 200 شركة خاصة، أعلن أنه سيسمح لموظفيه المهتمين بالانضمام إلى التظاهرات ضد الحكومة والمطالبة بإبرام صفقة تبادل، والتي ستقام في القدس خلال الأسبوع المقبل".


وقالت الصحيفة، إنّ الشركات "ستسمح للموظفين بالتغيب أو المغادرة مبكراًَ، للمشاركة في المظاهرات، دون أنّ تخصم عليهم من الإجازات المستحقة".


ونقلت الصحيفة عن قادة منتدى الأعمال، قولهم إنّ "إسرائيل" في "حالة طوارئ ويجب السماح للسكان بممارسة حقهم في التعبير عن صوتهم".


ويضم منتدى الأعمال، كبرى الشركات الخاصة في "إسرائيل"، والتي تشغل النسبة الأكبر من الأيدي العاملة في القطاع الخاص، وفق الصحيفة ذاتها.


ومساء السبت، انطلقت تظاهرات ضخمة في "تل أبيب"، شارك بها عشرات آلاف المستوطنين، للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع حركة "حماس"، وإجراء انتخابات مبكرة.


وقيّد خلال التظاهرة مستوطنون أنفسهم مطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. الميادين


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