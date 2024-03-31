حقن منع الحمل تزيد فرص إصابة النساء بأورام المخ

MENAFN - Al Watan) أوضحت دراسة حديثة - نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (the bmj) - أن فرص إصابة النساء بأورام المخ قد تزيد بنسبة 5.6 مرات بسبب حقن منع الحمل.

وبحسب صحيفة "التلجراف" فإن هذه الدراسة تُعدّ الأولى من نوعها، والتي تُقيم مخاطر العلاج باستخدام هرمون البروجسترون فيما يتعلق بأورام المخ، و شملت الدراسة أكثر من 108,000 امرأة في فرنسا، 18,061 منهن خضعن لعملية جراحية لورم في المخ بين عامي 2009 و2018.

فيما لم تربط الدراسة التي أجرتها الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وسائل منع الحمل الأخرى (مثل حبوب منع الحمل)، بزيادة معدلات الإصابة بالورم السحائي، الذي قد يكون قاتلا.

وبالرغم من أن الخبراء قالوا بأن حقن منع الحمل، كانت "مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمقدار 5 أضعاف"، إلا أنهم أوضحوا بأن البحث قد وجد فقط علاقة بين الحقن وخطر الإصابة بأورام المخ، وليس أنها السبب في ذلك".

ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة فإن حوالي واحد من كل 500 شخص يصاب بورم في المخ، ويمثل الورم السحائي 27 % منهم.

كما أن معدل الإصابة بالورم السحائي ارتفع من 0.1 % إلى 0.5 % بين النساء اللاتي استخدمن حقنة منع الحمل في العام السابق، وواظبن على استعمالها لمدة عام على الأقل وفقا للدراسة.

وقد أيّدت هذه الدراسة النتائج السابقة التي ربطت بين أدوية البروجسترون، "أسيتات الكلورمادينون"، و"أسيتات نوميجيسترول"، و"أسيتات سيبروتيرون"، وبين نمو الأورام.

حيث قال أستاذ علم وبائيات السرطان في مركز سيدارز سيناي الطبي في الولايات المتحدة، بول فارو، بأن "النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل شائعة الاستخدام، أو العلاج بالهرمونات البديلة، لا يتعرضن لخطر متزايد للإصابة بالورم السحائي. والاستثناء الواضح هو استخدام أسيتات الميدروكسي بروجستيرون".

فيما قالت مديرة الأبحاث والسياسات والابتكار في مركز أبحاث أورام الدماغ، كارين نوبل: "بالرغم من أن هذه الدراسة ربطت بعض علاجات البروجستيرون بزيادة خطر الإصابة بالورم السحائي، إلا أنها أثبتت أيضا سلامة علاجات البروجستيرون الأخرى، والتي ثبت أنها لا تزيد من المخاطر"

عن الحقنة

تعد حقنة منع الحمل وسيلة طويلة الأمد لتنظيم النسل ويستمر تأثيرها لمدة 3 أشهر وتكون فعالة بنسبة تصل إلى 99٪.

وتوجد 74 مليون امرأة تستخدم حقن منع الحمل في جميع أنحاء العالم بحسب تقديرات الباحثين.

وتعمل حقن منع الحمل عن طريق إطلاق هرمون البروجسترون، الذي يمنع الإباضة، وقد تم ربطه سابقا بزيادات طفيفة في خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.