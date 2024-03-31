Sunday, 31 March 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رصد 53 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية في فبراير

3/31/2024 4:22:39 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصد (53) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر فبراير الماضي.
كما قامت الفرق الإشرافية في المؤسسة بتنفيذ (15) زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.
وأضافت المؤسسة أنها منحت (27) رخصة لمنشآت تدريبية جديدة، لتقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما أصدرت (50) بطاقة مدرب معتمد لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي.
وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها خلال الشهر ذاته نفذّت (6250) اختبار شامل وتأهيلي لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية.

MENAFN31032024000089011017ID1108040564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث