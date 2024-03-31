إيه دى إم وأستون أجرو تفوزان بتوريد 35.25 ألف طن زيت خام لـ السلع التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News) فازت شركات“إيه دى إم” و”أستون أجرو” في الممارسة الدولية التي عقدتها هيئة السلع التموينية
لشراء زيت دوار الشمس الخام لتوفيره ضمن السلع المدعمة.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الكميات التى تم التعاقد عليها بنظام تسهيلات الموردين لمدة 180 يوما، وستصل على فترتين الأولى من 1 وحتى 15 مايو، والثانية من 16 وحتى 30 مايو.
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أشار إلى أن شركة“أستون أجرو” فازت بتوريد 17.25 ألف طن بسعر 930 دولارا للطن، بينما ستورد“إيه دى إم” 18 ألف طن بسعر 1050 دولارا للطن.
وذكرت هيئة السلع التموينية، أنها مستمرة في إجراء الممارسات الدولية لتأمين مخزون البلاد الاستراتيجى من الزيوت، مشيرة إلى أن الأرصدة الحالية تكفي لمدة 6 أشهر.
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي الأسبوع الماضى، الأحد أن الحكومة تبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20% لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وتعتمد مصر فى استيراد الزيوت على كل من الأرجنتين، ودول البحر الأسود، وإندونيسيا، وماليزيا وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على 62% من زيت الخليط بالسوق المصرى، و32.5% من إجمالى الزيوت النباتية، و17.4% من إجمالى استهلاك الزيوت والمسلى النباتى.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع استهلاك زيت فول الصويا، وزيوت عباد الشمس، وزيوت النخيل للإنتاج الصناعى والغذاء إلى 2.16 مليون طن بزيادة 2.8% عن الموسم الماضى الذى بلغ فيه الاستهلاك 2.1 مليون طن.
ويتوزع الاستهلاك وفق تقديرات الوزارة ما بين 730 ألف طن من زيت الصويا منها 360 ألف طن سيتم استيرادها، و330 ألف طن زيت عباد شمس منها 300 ألف طن مستورد، فيما يصل استهلاك زيت النخيل إلى 1.1 مليون طن جميعها مستوردة في ظل عدم إنتاج مصر لزيوت النخيل.
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