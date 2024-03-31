إيه دى إم وأستون أجرو تفوزان بتوريد 35.25 ألف طن زيت خام لـ السلع التموينية

MENAFN - Al-Borsa News) فازت شركات“إيه دى إم” و”أستون أجرو” في الممارسة الدولية التي عقدتهالشراء زيت دوار الشمس الخام لتوفيره ضمن السلع المدعمة.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الكميات التى تم التعاقد عليها بنظام تسهيلات الموردين لمدة 180 يوما، وستصل على فترتين الأولى من 1 وحتى 15 مايو، والثانية من 16 وحتى 30 مايو.

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أشار إلى أن شركة“أستون أجرو” فازت بتوريد 17.25 ألف طن بسعر 930 دولارا للطن، بينما ستورد“إيه دى إم” 18 ألف طن بسعر 1050 دولارا للطن.

وذكرت هيئة السلع التموينية، أنها مستمرة في إجراء الممارسات الدولية لتأمين مخزون البلاد الاستراتيجى من الزيوت، مشيرة إلى أن الأرصدة الحالية تكفي لمدة 6 أشهر.

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي الأسبوع الماضى، الأحد أن الحكومة تبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20% لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

وتعتمد مصر فى استيراد الزيوت على كل من الأرجنتين، ودول البحر الأسود، وإندونيسيا، وماليزيا وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على 62% من زيت الخليط بالسوق المصرى، و32.5% من إجمالى الزيوت النباتية، و17.4% من إجمالى استهلاك الزيوت والمسلى النباتى.

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع استهلاك زيت فول الصويا، وزيوت عباد الشمس، وزيوت النخيل للإنتاج الصناعى والغذاء إلى 2.16 مليون طن بزيادة 2.8% عن الموسم الماضى الذى بلغ فيه الاستهلاك 2.1 مليون طن.

ويتوزع الاستهلاك وفق تقديرات الوزارة ما بين 730 ألف طن من زيت الصويا منها 360 ألف طن سيتم استيرادها، و330 ألف طن زيت عباد شمس منها 300 ألف طن مستورد، فيما يصل استهلاك زيت النخيل إلى 1.1 مليون طن جميعها مستوردة في ظل عدم إنتاج مصر لزيوت النخيل.