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أكوا باور توقع إتفاقية شراء طاقة في أوزبكستان بقيمة 985.1 مليون ريال

3/31/2024 4:22:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع إتفاقية شراء طاقة مندرجة تحت نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان، وذلك لمشروع نوكوس 2 لطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات بجمهورية أوزبكستان بقدرة 200 ميجاواط، بقيمة بلغت 985.1 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن تفاصيل العقد تتضمن البناء والتملك والتشغيل والنقل في نهاية مدة إتفاقية شراء الطاقة البالغة 25 عاما.

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وبيّنت أن هذا المشروع يُعد في مرحلة التطوير، وعليه فإنه من الممكن أن يحدث تغير في إجمالي القيمة الإستثمارية وذلك عند تحقيق الإغلاق المالي.

وتوقعت أن يتضح الأثر المالي للتشغيل بعد النصف الأول من عام 2026، مشيرةً إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

المصدر:

MENAFN31032024000202011048ID1108040562

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