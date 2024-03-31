أكوا باور توقع إتفاقية شراء طاقة في أوزبكستان بقيمة 985.1 مليون ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع إتفاقية شراء طاقة مندرجة تحت نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان، وذلك لمشروع نوكوس 2 لطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات بجمهورية أوزبكستان بقدرة 200 ميجاواط، بقيمة بلغت 985.1 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن تفاصيل العقد تتضمن البناء والتملك والتشغيل والنقل في نهاية مدة إتفاقية شراء الطاقة البالغة 25 عاما.
موضوعات متعلقة
“أنطونيو جوتيريش” يدعو الحكومات لمعالجة استنزاف الموارد ومنع الهدر تكاليف افتتاح فروع جديدة تقلص أرباح“أسواق العثيم” بنحو 54% بريق دبي يخفت في عيون الأثرياء الروس
وبيّنت أن هذا المشروع يُعد في مرحلة التطوير، وعليه فإنه من الممكن أن يحدث تغير في إجمالي القيمة الإستثمارية وذلك عند تحقيق الإغلاق المالي.
وتوقعت أن يتضح الأثر المالي للتشغيل بعد النصف الأول من عام 2026، مشيرةً إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108040562
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.