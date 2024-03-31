شركات عالمية مهتمة بخصخصة فندقين في العاصمة الأوكرانية كييف

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبدت العديد من الشركات العالمية الشهيرة اهتمامها بالمشاركة في خصخصة فندقين في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.
ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية، عن فيتالي كوفال رئيس صندوق أملاك الدولة قوله، إنه يمكن أن تصبح الفنادق المملوكة للدولة في وسط العاصمة مثالا رائدا للخصخصة في عام 2024.
موضوعات متعلقة
“أنطونيو جوتيريش” يدعو الحكومات لمعالجة استنزاف الموارد ومنع الهدر غداً.. بدء الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري لأراضي“مَسكن” تكاليف افتتاح فروع جديدة تقلص أرباح“أسواق العثيم” بنحو 54%
وأضاف كوفال، أن هناك اهتمامًا سوقيًا حيويًا بفندقي كوزاتسكي وأوكرانيا الواقعين في قلب العاصمة، وقد حدد صندوق أملاك الدولة بالفعل السعر المبدئي لفندق أوكرانيا ذو الأربع نجوم عند 1.34 مليار هريفنيا بدون ضريبة القيمة المضافة، بينما فندق كوزاتسكي ذو نجمتين، لكن موقعه الفريد يسمح له أن يكون أربع نجوم على الأقل.
ولكن رئيس أملاك الدولة الأوكرانية رفض تسمية الشركات المهتمة بشراء الفنادق، حتى لا يضر بعملية الخصخصة، مشيرا إلى أن كل ما يمكنه الكشف عنه أن العديد من الشبكات ذات الشهرة العالمية تطالب بالفعل بالمواصفات الفنية، وتوضيح التفاصيل.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108040560
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.