شركات عالمية مهتمة بخصخصة فندقين في العاصمة الأوكرانية كييف

MENAFN - Al-Borsa News) أبدت العديد من الشركات العالمية الشهيرة اهتمامها بالمشاركة في خصخصة فندقين في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية، عن فيتالي كوفال رئيس صندوق أملاك الدولة قوله، إنه يمكن أن تصبح الفنادق المملوكة للدولة في وسط العاصمة مثالا رائدا للخصخصة في عام 2024.

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وأضاف كوفال، أن هناك اهتمامًا سوقيًا حيويًا بفندقي كوزاتسكي وأوكرانيا الواقعين في قلب العاصمة، وقد حدد صندوق أملاك الدولة بالفعل السعر المبدئي لفندق أوكرانيا ذو الأربع نجوم عند 1.34 مليار هريفنيا بدون ضريبة القيمة المضافة، بينما فندق كوزاتسكي ذو نجمتين، لكن موقعه الفريد يسمح له أن يكون أربع نجوم على الأقل.

ولكن رئيس أملاك الدولة الأوكرانية رفض تسمية الشركات المهتمة بشراء الفنادق، حتى لا يضر بعملية الخصخصة، مشيرا إلى أن كل ما يمكنه الكشف عنه أن العديد من الشبكات ذات الشهرة العالمية تطالب بالفعل بالمواصفات الفنية، وتوضيح التفاصيل.

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