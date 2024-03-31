محادثات يابانية صينية بشأن تصريف المياه من محطة فوكوشيما النووية

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد أن مسئولين في الحكومتي اليابانية والصينية أجروا محادثات على مستوى الخبراء بشأن تصريف المياه المعالجة من محطةالمعطلة، في أحدث جهودهما لتسوية النزاع حول هذه القضية.

وأضافت، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية، أنه خلال المحادثات في داليان بشمال شرقي الصين، أوضح الجانب الياباني اعتقاده بأن إطلاق المياه آمن وشرح بالتفصيل أنشطة مراقبة االتصريف الجارية، خاصة بعدما أيدت الصين حظر استيراد جميع منتجات المأكولات البحرية من اليابان ردا على عمليات التصريف المتعددة التي بدأت في أغسطس من العام الماضي.

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ووفقا للوزارة، يعد هذا أول حوار خبراء يابانيين صينيين يعترف به علنا بشأن إطلاق المياه، على الرغم من أن البلدين قد تواصلا بشأن هذه القضية على مختلف المستويات.

وأوضحت، في بيانها، أن المعنيين تبادلوا الآراء حول“المسائل الفنية” المتعلقة بالمياه المعالجة.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج قد اتفقا خلال محادثاتهما في نوفمبر الماضي على إيجاد سبل لحل القضية“من خلال المشاورات والحوار بطريقة بناءة”، بحسب الحكومة اليابانية.

وقامت اليابان بتصريف المياه المعالجة في المحيط الهادئ من محطة فوكوشيما على أربع دفعات ، وانتهت الجولة الأخيرة في منتصف مارس الجاري، مؤكدة أن التصريف يتماشى مع معايير السلامة الدولية ورفضت المخاوف بشأن التأثيرات على صحة الإنسان أو البيئة.

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