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فيدليتي تخفض تقييمها لحصتها في إكس بنسبة 5.7% في فبراير

3/31/2024 4:22:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفض صندوق النمو الذي يستثمر بالشركات الكبرى التابع لـ”فيدليتي” (Fidelity) قيمة حصته في“إكس” بنسبة 5.7% في فبراير، مما يعني انخفاضاً نسبته 73% في قيمة الشركة التي عرفت سابقاً بـ”تويتر” منذ شراء إيلون ماسك شركة التواصل الاجتماعي.

وقدرت فيدليتي، التي حصلت على حصتها في“إكس” عبر مساعدة إيلون ماسك على إكمال استحواذه البالغة قيمته 44 مليار دولار في أكتوبر 2022، قيمة حصتها بمبلغ 5.28 مليون دولار كما في 29 فبراير، وفقاً لتقرير نُشر أمس السبت يدرج ممتلكات الصندوق. وقبل شهر، كانت القيمة 5.6 مليون دولار.

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انخفضت القيمة الإجمالية لحصة صندوق نمو الشركات الكبرى التابع لـ”فيدليتي” في“إكس” بنسبة 73% منذ استحواذ ماسك، مما يشير إلى انخفاض مماثل في قيمة الشركة لأن الصندوق لم يكشف عن أي تغيير في مركزه في“إكس”.

تحاول“إكس” جذب المعلنين مرة أخرى منذ استحواذ ماسك الفوضوي على الشركة. وذكرت بلومبرغ أن مبيعات الإعلانات في العام الماضي قدرت بنحو 2.5 مليار دولار، وهو أقل من هدف الشركة البالغ 3 مليارات دولار.

لم ترد“فيدليتي” و”إكس” على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق والتي تم إرسالها خارج ساعات العمل العادية.


المصدر:

MENAFN31032024000202011048ID1108040558

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