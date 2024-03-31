فيدليتي تخفض تقييمها لحصتها في إكس بنسبة 5.7% في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفض صندوق النمو الذي يستثمر بالشركات الكبرى التابع لـ”فيدليتي” (Fidelity) قيمة حصته في“إكس” بنسبة 5.7% في فبراير، مما يعني انخفاضاً نسبته 73% في قيمة الشركة التي عرفت سابقاً بـ”تويتر” منذ شراء إيلون ماسك شركة التواصل الاجتماعي.
وقدرت فيدليتي، التي حصلت على حصتها في“إكس” عبر مساعدة إيلون ماسك على إكمال استحواذه البالغة قيمته 44 مليار دولار في أكتوبر 2022، قيمة حصتها بمبلغ 5.28 مليون دولار كما في 29 فبراير، وفقاً لتقرير نُشر أمس السبت يدرج ممتلكات الصندوق. وقبل شهر، كانت القيمة 5.6 مليون دولار.
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انخفضت القيمة الإجمالية لحصة صندوق نمو الشركات الكبرى التابع لـ”فيدليتي” في“إكس” بنسبة 73% منذ استحواذ ماسك، مما يشير إلى انخفاض مماثل في قيمة الشركة لأن الصندوق لم يكشف عن أي تغيير في مركزه في“إكس”.
تحاول“إكس” جذب المعلنين مرة أخرى منذ استحواذ ماسك الفوضوي على الشركة. وذكرت بلومبرغ أن مبيعات الإعلانات في العام الماضي قدرت بنحو 2.5 مليار دولار، وهو أقل من هدف الشركة البالغ 3 مليارات دولار.
لم ترد“فيدليتي” و”إكس” على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق والتي تم إرسالها خارج ساعات العمل العادية.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108040558
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