Sunday, 31 March 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمليات مصادرة الأصول تؤرق أباطرة الأعمال الروس

3/31/2024 4:22:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تسعى شركات روسية للحصول على ضمانات من الكرملين بأنها لن تواجه مصادرة للأصول ومراجعات خصخصة، وسط قائمة متزايدة من حالات تأميم أصول مملوكة لأقطاب الأعمال الروس لعقود.

تشهد روسيا حالات متزايدة من تأميم الأصول المملوكة لأباطرة الأعمال المحليين منذ تسعينات القرن الماضي، مما دفع الشركات إلى طلب ضمانات من الكرملين بأنها لن تواجه مراجعات الخصخصة.

موضوعات متعلقة “أنطونيو جوتيريش” يدعو الحكومات لمعالجة استنزاف الموارد ومنع الهدر تكاليف افتتاح فروع جديدة تقلص أرباح“أسواق العثيم” بنحو 54% بريق دبي يخفت في عيون الأثرياء الروس

قال أوليج فيوجين، النائب الأول السابق لمحافظ البنك المركزي الروسي:“بدأت عملية إعادة توزيع الأملاك ببطء. كان بوتين صرح بأن هناك حاجة إلى نخبة جديدة. يجري حالياً فرز النخبة الحالية، وهم أصحاب الأصول البارزون، وذلك على أساس مبدأ الولاء”.

رفع ممثلو الادعاء ما لا يقل عن 55 قضية تهدف إلى تأميم الأصول منذ بدء غزو موسكو أوكرانيا قبل عامين، وفقاً لبحث نشرته صحيفة“آر بي سي” في موسكو خلال ديسمبر الماضي.

ماكفا

أحدث مثال على ذلك هو شركة“ماكفا” (Makfa)، وهي أكبر منتجة للمعكرونة في روسيا. ذكرت صحيفة“كوميرسانت” الجمعة أن الادعاء أقام دعوى أمام المحكمة في تشيليابينسك بوسط روسيا لانتزاع السيطرة على الشركة.

تبلغ القيمة الإجمالية لأصول الشركة 46 مليار روبل (497 مليون دولار)، وتسيطر عليها عائلتا ميخائيل يوريفيتش، الحاكم السابق لمنطقة تشيليابينسك، ونائب الدوما السابق فاديم بيلوسوف.

خصخصة شاملة

أتاحت عملية الخصخصة الشاملة التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي للعديد من رجال الأعمال الروس جمع ثروات كبيرة. حاول كثيرون منذ ذلك الحين تنويع أعمالهم عبر شراء أصول في أوروبا أو الولايات المتحدة، وتسجيل ممتلكاتهم في الخارج، ولكن الحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا قلبت خططهم رأساً على عقب.

بالنسبة إلى“ماكفا”، زعم المدعون أن يورفيتش وبيلوسوف كانا يسيطران ويديران الشركة عندما كانا مسؤولين، وهو أمر محظور بموجب القانون الروسي. ذكرت الصحيفة أن كلاهما غادرا روسيا قبل عدة سنوات بعد فتح قضايا منفصلة متعلقة بالفساد ضدهما، لكنهما استمرا في إدارة أعمالهما من قبرص والمملكة المتحدة. فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبة على بيلوسوف في 2022.

مع فرض العقوبات على أغلب المليارديرات الروس على مدى العامين الماضيين، فإن مصدر القلق التالي يتمثل في طبيعة قرارات الخصخصة التي استمرت لعقود، والتي قد يتم التراجع عنها.


المصدر:

MENAFN31032024000202011048ID1108040557

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث