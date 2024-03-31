حسابات الربح والخسارة في تحويل أسهم من أرامكو للصندوق السيادي السعودي

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت خطوة السعودية نقل 8% من إجمالي أسهم“أرامكو” إلى محافظ صندوق الاستثمارات العامة، العديد من التساؤلات بشأن أسبابها ونتائجها على الصندوق السيادي من جهة، وإيرادات الحكومة، وكيفية تعويضها هذه الإيرادات مستقبلاً، من جهة ثانية.

لم تفاجئ هذه الخطوة أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في“إي إف جي هيرميس” (EFG Hermes)، وجاستن ألكسندر مدير شركة“الخليج إيكونوميكس” الاستشارية ومقرها في الولايات المتحدة، وتيم كالين الباحث الزائر في“معهد دول الخليج العربية” في واشنطن.

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ورأوا في تصريحات لـ”الشرق” أن خطوة السعودية تتماشى بشكل عام مع خطة رفع صافي قيمة أصول الصندوق إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، بالإضافة إلى أنها جزء من خطة طويلة المدى وضعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إطار“رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وقال شمس الدين إن“التسييل التدريجي للأصول من أرامكو يعتبر ضرورة استراتيجية للمملكة مع تحولها بعيداً عن النفط”، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة“في وضع أفضل للمساعدة في تحقيق” هذا التحول.

كالين الذي شغل سابقاً منصب المدير المساعد السابق في قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، رأى أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى منح الصندوق دخلاً إضافياً لتمويل برامجه الاستثمارية، في حين اعتبر شمس الدين أن هذه الأصول ذات القيم المرتفعة،“تعطي دفعة قوية للصندوق في حال قراره اللجوء إلى أسواق الدين”.

كانت“بلومبرج” نقلت خلال مارس أن الصندوق يدرس خططاً لتعزيز طروحات السندات أو الحصول على قروض بنكية من أجل توفير مصادر جديدة للسيولة النقدية، تساهم في تمويل مشروع تحول السعودية الاقتصادي، وذلك في ظل تراجع الاحتياطيات النقدية للصندوق إلى 15 مليار دولار اعتباراً من سبتمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، عندما بدأ تسجيل البيانات.

مصير إيرادات الحكومة من“أرامكو”

ستفقد الحكومة السعودية إيرادات من خلال هذه العملية بطبيعة الحال، إذ انخفضت حصتها في شركة“أرامكو” إلى 82.1%.

وفقاً لحسابات“الشرق”، فإن خزنة صندوق الاستثمارات العامة ستستقبل نحو 19 مليار دولار من توزيعات“أرامكو” عن العام الحالي، تشمل التوزيعات عن كل حصة الصندوق البالغة نحو 16% في أكبر شركة إنتاج نفط في العالم.

شمس الدين اعتبر أن عملية نقل الأسهم من شأنها أن تخفض دخل الحكومة بنحو 9 مليارات دولار، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الخطوة لن“تغير قواعد اللعبة بأي شكل من الأشكال”، نظراً إلى أن عجز الموازنة الحالي تحت السيطرة بشكل عام.

في يناير الماضي، قدرت السعودية عجز الموازنة خلال العام الجاري عند 79 مليار ريال، حيث ستنفق 1.251 تريليون ريال؛ وتتوقع جني ما يصل إلى 1.172 تريليون ريال من الإيرادات.

المفاضلة في الإنفاق

كالين اتفق على أن التأثير على العجز المالي لن يكون كبيراً، مضيفاً أنه في حال تبين أن العجز أعلى مما هو مقدر، فإن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض، أو إبطاء وتيرة الإنفاق الرأسمالي، وبالتالي تقليل حجم الإنفاق الإجمالي والعجز.

لكن من المستبعد أن تلجأ السعودية إلى إبطاء وتيرة الإنفاق، نظراً إلى توقعات بزيادة أرباح“أرامكو” وبالتالي زيادة توزيعات أرباحها، وهو ما يعني حصول الحكومة وصندوق الاستثمارات على موارد إضافية، وفق كالين.

وفي حين رأى أن الحكومة“قد تضع قيوداً على الإنفاق بعد عام 2025، إذا لم ترتفع عائدات النفط عن المستويات الحالية”، قال الباحث كالين إنه في حال خفض الإنفاق فإن ذلك قد يؤثر على نمو القطاع غير النفطي الذي يعتبر نموه أساسياً بالنسبة لرؤية 2030، مرجحاً أن تلجأ المملكة إلى المفاضلة بين أنواع الإنفاق،“لتختار خفض ما لا يحدث أثراً كبيراً على القطاع غير النفطي”. وأشار في الوقت ذاته، إلى أن هناك بعض السياسات الأخرى التي قد تلجأ إليها المملكة لدعم القطاع حتى في حال خفض الإنفاق، مثل خفض أسعار الفائدة ما يسهل عملية الاستدانة على شركات القطاع، وبالتالي تحقيق مزيد من النمو.

كالين شدد على أنه من غير الضروري العمل على“التعادل المالي”، إذ“يعد تحقيق عجز متواضع في الميزانية أمراً طبيعياً بالنظر إلى قوة الوضع المالي في المملكة، بما في ذلك مستوى الدين الذي لا يزال منخفضاً”.

التوجه إلى الديون

في يناير الماضي، رفعت السعودية تقديراتها لحجم محفظة الدين العام بمقدار 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) مقارنة بالتقديرات المعلنة في بيان الميزانية العامة لعام 2024، لتصل هذه المحفظة إلى حوالي 1.115 تريليون ريال (297.3 مليار دولار) بحلول نهاية العام، كما توقعت المملكة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري، نحو 86 مليار ريال (23 مليار دولار).

يعتقد جاستن ألكسندر مدير شركة“الخليج إيكونوميكس” أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة“يعتبر متواضعاً إلى حد ما مقارنة بديون الدول ذات التصنيف المماثل لها، والتي حظيت إصداراتها الأخيرة من السندات بطلب قوي”. ويستبعد أن تكون هناك مشاكل على المدى القريب في تأمين تمويل الديون. ومع ذلك، فمع نمو مستويات الدين،“قد يصبح ذلك أكثر صعوبة مستقبلاً، ويمكن أن تتراكم تكاليف الفائدة، خاصة بالنسبة للإصدارات بأسعار الفائدة الحالية”.

أما على المدى الطويل، فهناك دائماً خيار تحويل صندوق الاستثمارات العامة الدخل مرة أخرى إلى الحكومة، كما فعل في عام 2020، وفق ألكسندر.

مكاسب الصندوق

صندوق الاستثمارات الذي بات يدير أصولاً بقيمة 925 مليار دولار بعد عملية التحويل، سجل خلال 2022 خسارة صافية قيمتها 14.7 مليار ريال، حسب قوائمه المالية الموحدة المقدمة لحملة السندات الخضراء.

رغم ذلك، أعلن الصندوق عن مخطط لزيادة معدل توظيفه لرأس المال إلى 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025، ارتفاعاً من قيمة تتراوح بين 40 و50 مليار دولار حالياً.

ألكسندر اعتبر أن زيادة أهداف الصندوق الاستثمارية تتطلب زيادة في الإيرادات، وهو ما يمكن أن يحصل عليه من خلال زيادة نسبته في“أرامكو”.

ولكن الباحث كالين أعرب عن اعتقاده في أن الصندوق سيعود إلى الربحية خلال هذه السنة، نظراً لأن“معظم الخسارة في عام 2022 كانت بسبب التغيرات في القيمة العادلة المقدرة لاستثماراته”.

وأضاف أنه“نظراً لقوة أسواق الأسهم العالمية في الجزء الأخير من عام 2023، فقد ترتفع تقديرات القيمة العادلة لبعض أصول الصندوق، وأن يسجل أرباحاً عندما يعلن نتائجه لعام 2023”. وهو ما يعني زيادة في إيرادات الصندوق المخصصة للاستثمار في عملية التحول.

التحديات الأساسية

أما في ما يتعلق بالتحديات، اعتبر ألكسندر أن التحدي الحقيقي أمام الصندوق يتمثل في“ضرورة إنفاق الإيرادات المحولة بطريقة تخلق تأثيراً اقتصادياً، وإيرادات غير نفطية للحكومة في نهاية المطاف، تعوّض النقص من تحويل أرباح أرامكو”.

من جهته رأى شمس الدين رئيس قطاع البحوث في“إي إف جي هيرميس” أنه و”بصرف النظر عن نقل الأصول من جيب إلى آخر، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في أن المملكة ما تزال بحاجة إلى النفط لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط”.

وتوقع أن“يستثمر الصندوق في مشاريع تحويلية، بعضها في قطاعات غير قابلة للتداول، مع عوائد متوقعة على المدى الطويل”. ولفت إلى أن استدامة نموذج التنويع الاقتصادي كما بدأ فعلاً في مجالات عدة مثل السياحة والعقارات وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والبناء والبنية التحتية،“يتطلب مصادر تمويل لا مركزية، بدلاً من نموذج التمويل الكلاسيكي من أعلى إلى أسفل المعمول به حالياً، أي أن تنويع الاقتصاد يحتاج إلى تنويع مصادر التمويل”.





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