بريق دبي يخفت في عيون الأثرياء الروس

MENAFN - Al-Borsa News) برزت دبي قبل سنتين كوجهة مفضلة بشدة للمستثمرين الروس والباحثين عن بداية جديدة بعد حرب الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا. لكن تلك الجاذبية بدأت تخف مع ارتفاع تكلفة المعيشة في الإمارة المغرية والتطبيق المشدد من قبل بنوكها للعقوبات الأميركية.

يكشف دخول الأموال الروسية إلى الإمارات العربية المتحدة عن علامات تباطؤ، استناداً لشهادات مصرفيين ومديرين تنفيذيين وخبراء في مجال الاستثمار.

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ورغم أنهم لا يتوقعون نزوحاً واسع النطاق للأصول الموجودة بالفعل داخل البلاد، إلا أن هناك إجماعاً بين المسؤولين التنفيذيين على أن الإمارات استفادت من الأموال الروسية بشكل كبير، ولا يُرجّح أن تشهد مزيداً من التدفقات الضخمة.

تدقيق مصرفي إماراتي

يدرس بعض الوافدين الروس الانتقال إلى مناطق جديدة أو حتى العودة إلى ديارهم، إذ يسفر اندفاع الوافدين إلى دبي عن ارتفاع الإيجارات والنفقات اليومية.

وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لا تفرض الدولة الخليجية عقوباتٍ على روسيا. رغم ذلك، يُرجح في الوقت الراهن أن تتعرض الكيانات الروسية التي تخطط لفتح حسابات مصرفية لعمليات تدقيق من قبل البنوك المحلية، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لمعالجة التهرب المحتمل من العقوبات، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لمناقشة معلومات غير معلنة.

وقال فيليب أمارانتي، رئيس وحدة الشرق الأوسط في شركة خدمات الاستثمار للمهاجرين“هينلي آند بارتنرز” (Henley & Partners) إن شركته تشهد تراجع أعداد الروس الذين يستقرون في الإمارات،“لذا فإن الاتجاه العام سيتراجع”. و”في الواقع، قلّص بعض عملائي الروس حجم أصولهم العقارية التي اشتروها في دبي قبل سنتين، وما يزالون يحتفظون بأملاك صغيرة في الإمارة، وعادوا إلى موسكو أو انتقلوا إلى مناطق أخرى متاحة وجذابة بشدة على غرار موريشيوس”.

وأشار أشخاص على دراية بالموضوع أن بنوكاً مقرها الإمارات، من بينها“بنك الإمارات دبي الوطني” و”بنك المشرق” و”بنك أبو ظبي الأول”، شددت عمليات التدقيق في كيانات روسية، وخلال الشهور الأخيرة حاولت ضمان قدر أكبر من الامتثال للعقوبات الأمريكية.

وأشار مصرفيون مقيمون في دبي إلى أنه رغم أن الروس من الطبقة الوسطى العادية غير الخاضعين لعقوبات لم يتعرضوا لمشكلات كبيرة في فتح حسابات، لكن البنوك رفضت العديد من الروس الخاضعين للعقوبات. وأضاف بعض هؤلاء المصرفيين إلى أن بعضاً ممن لديهم انتماءات سياسية أو روابط بأشخاص خاضعين للعقوبات، واجهوا أيضاً صعوبات في إدارة حسابات مصرفية.

وأوضح“بنك الإمارات دبي الوطني” في بيان أنه ملتزم بمكافحة الجرائم المالية ويمتثل“للعقوبات الدولية السارية”، لكنه رفض التعليق على التفاصيل. لم يستجب بنكا“المشرق” و”أبوظبي الأول” لطلبات للتعليق على الأمر.

وكشف أشخاص مطلعون على العمليات التشغيلية أن شركة“”إم إم سي نوريلسك نيكل” (MMC Norilsk Nickel)، أكبر شركة تعدين روسية، قررت أيضاً عدم بدء التداول في الإمارات بسبب مشكلات لوجستية ومصرفية. وامتنع الممثل الإعلامي للشركة عن التعليق بهذا الشأن.

في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا مباشرةً، أفاد وكلاء العقارات في دبي بزيادة عدد الأثرياء الروس الذين يبحثون عن عقارات في أفخم أحياء الإمارة.

لا تقدم الإمارات إحصاءات عن استثمارات الوافدين بحسب الجنسية. رغم ذلك، تراجع حاملو جوازات السفر الروسية في الوقت الحالي من المركز الأول عام 2022 في تصنيفات مشتري العقارات، إلى المرتبة الثالثة العام الماضي، خلف الهنود والبريطانيين، بحسب شركة الوساطة في دبي“بيتر هومز” (Betterhomes). وخلال مقابلة مع“سي إن بي سي” في يناير الماضي، صرح رئيس شركة“داماك العقارية” في دبي أن الطلب الروسي يتباطأ، بينما دعم المشترون الآخرون استقرار السوق.

صعوبات من نوع آخر

حتى الشركات الروسية التي لم تواجه مشكلات مصرفية واجهت صعوبات من نوع آخر. قدّمت شركة الأسمدة المسجلة في سويسرا“يوروكيم غروب” (EuroChem Group) (التي أسسها الملياردير الروسي الخاضع للعقوبات أندريه ميلنيشنكو، والذي يحمل جواز سفر إماراتي) نفسها لوسائل الإعلام المحلية في حفل استقبال راقٍ بنادي الفنون في دبي السنة الماضية. ومنذ ذلك الوقت قلصت الشركة عدد موظفيها المحليين، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع، طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لمناقشة أمور غير معلنة.

أوضح الأشخاص أنه خلال الشهور الأخيرة، جرى نقل جزء من وظائف عديدة، بما فيها العلاقات العامة، إلى موسكو لأن الحفاظ على العمليات في دبي ذات الإيجارات ورسوم المدارس المرتفعة ثبت أنها باهظة التكلفة. أضافوا أن شركة الأسمدة لم تواجه مشكلة في حساباتها المصرفية في الإمارات، وتواصل إدراتها بصورة عادية.

وأشارت“يورو كيم” في بيان إلى أنها أعادت تنظيم بعض وظائفها في الإمارات، وقلصت عدد العاملين لديها، مع إضافة موظفين لإدارات على غرار إدارة الامتثال للوائح والقوانين. وقالت“إنها عملية عمل روتينية بناء على أهدافنا التنظيمية الداخلية”.

الانتقال إلى أوروبا

قال العديد من الروس في دبي الذين التقتهم“بلومبرج” إنهم يدرسون الانتقال إلى أوروبا أو مناطق أخرى على المدى الطويل، مع دخول الحرب سنتها الثالثة.

وذكرت ماريا، وهي مصممة روسية عمرها 42 سنة، إن تفاقم تكاليف المعيشة في دبي وحرارة الصحراء الصيفية المرتفعة، دفعاها لدراسة خيارات أخرى لعائلتها مثل فرنسا أو برلين. طلبت ماريا الإفصاح عن اسمها الأول فقط للحفاظ على سرية بياناتها الشخصية.

رحل إيفان كوزلوف (37 سنة) عن وظيفته بمنصب مصمم عقود مشتقات مالية في شركة“في تي بي كابيتال” (VTB Capital) في موسكو منذ أكثر من سنتين، وعاش مع عائلته في تركيا لمدة شهرين تقريباً، ثم استقر في دبي منذ مايو 2022، حيث شارك بتأسيس“ريزولف لابس” (Resolv Labs)، التي تقدم منتجات استثمارية مرتبطة بعملات مشفرة.

وبينما تقترب الشركة الناشئة من نهاية عملية جمع التمويل، يفكر كوزلوف في الانتقال إلى أوروبا، وربما إلى إسبانيا حيث يعيش أحد شركائه التجاريين. وفي حين أن الإمارات تُعد مكاناً جيداً لممارسة الأعمال التجارية، إلا أنه يواجه صعوبات مع مشكلات نمط الحياة على غرار الصيف الحار والفرص المحدودة للمشي وسط الهواء الطلق، على حد تعبيره. وقال:“المشكلة الأساسية هي أنك لا تشعر أنه مكان يمكنك أن تطلق عليه وطنك على المدى البعيد”.

التأثير على اقتصاد دبي

أواخر فبراير، أُزيلت الإمارات من“القائمة الرمادية” التي وضعتها هيئة رقابية عالمية، ويسعى المسؤولون الإماراتيون لإثبات أن اللوائح التنظيمية التي طبقت لن يتم تخفيفها بعد ذلك، وفقاً لما قاله بعض المطلعين على الأمر. وأوضح الأشخاص أن ذلك جعل الإمارات ومؤسساتها المالية أشد صرامة في التعامل مع الكيانات أو المديرين التنفيذيين الروس، لا سيما أولئك الذين يواجهون عقوبات. لم يرد ممثلا حكومة الإمارات ووزارة الخزانة الأميركية في حينه على طلبات للتعليق على الأمر.

وتوقع ستيفن هيرتوغ -أستاذ مشارك في كلية لندن للاقتصاد- أن يكون التأثير على اقتصاد الإمارات هامشياً نوعاً ما بالنظر لاهتمام الأثرياء بها في مناطق أخرى حول العالم.“رغم ذلك، سيكون التأثير على دبي أكبر قليلاً من أبوظبي، نظراً لاعتمادها الأكبر على الاستثمار الأجنبي وقطاع العقارات”.

بجانب ذلك، ليس بمقدور الروس التخلي بصورة كاملة عن الإمارات. نقلت شركة إنتاج الألمنيوم“يونايتد كو روسال انترناشيونال” عمليات التجارة العالمية إلى دبي مع نهاية السنة الماضية.

وما يزال تجار النفط، الذين انتقل الكثير منهم من جنيف ولندن مع بداية الحرب، يفضلون البقاء في الإمارات، مستخدمين الدرهم بوصفه بديلاً مناسباً للدولار، بحسب بعض الأشخاص المطلعين على الموضوع. لكن حتى هذه المجموعة تعرضت لعملية تدقيق أشد صرامةً منذ أكتوبر الماضي، عندما شددت الولايات المتحدة من تطبيق عقوبات خاصة بفرض سقف لأسعار النفط الخام، وفق ما ذكره الأشخاص.

رغم الضغوط، يضع الروس بصماتهم في دبي، حيث يملكون حالياً مرافق طبية خاصة بهم وأكاديمية لكرة القدم في الإمارة. لا تُقنع كافة هذه الأمور أشخاصاً مثل كوزلوف بالبقاء. ويقول:“يشبه هذا الأمر مقهى المطار حيث ينتظر الجميع الرحلة التالية للمغادرة”.





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