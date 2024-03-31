تكاليف افتتاح فروع جديدة تقلص أرباح أسواق العثيم بنحو 54%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع صافي أرباح شركة“أسواق العثيم” السعودية بنسبة 54.54% في العام الماضي بأكمله إلى 40.77 مليون ريال، نتيجة ارتفاع المصاريف المصاحبة لافتتاح الفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 25.7 مليون ريال، إضافة إلى تراجع أداء الشركات الزميلة بمقدار 10.7 مليون ريال.

أرجعت الشركة في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، نُشر يوم الأحد، سبب تراجع الأرباح إلى تحقيقها خلال السنة الحالية أرباحاً رأسمالية غير متكررة بلغت 96.9 مليون ريال بعد الزكاة من بيع أرض استثمارية في مدينة الرياض، مقارنة بأرباح رأسمالية غير متكررة خلال العام السابق قدرها 701.2 مليون ريال بعد الزكاة، وبدون هذه العمليات غير المتكررة فإن صافي الربح للعام الحالي يكون قد ارتفع بنسبة 4.1%.

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فيما صعدت إيرادات الشركة بنسبة 6.85% إلى 10.2 مليار ريال، وذلك بفضل نمو المبيعات وتحسن هامش الربح ونشاط التأجير التسويقي، بالإضافة إلى أرباح استثمار السيولة النقدية الفائضة في ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك استرداد مخصص هبوط قيمة استثمار الشركة في مصر بقيمة 4.1 مليون ريال.





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