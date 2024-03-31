تكاليف افتتاح فروع جديدة تقلص أرباح أسواق العثيم بنحو 54%

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- Al-Borsa News) تراجع صافي أرباح شركة“أسواق العثيم” السعودية بنسبة 54.54% في العام الماضي بأكمله إلى 40.77 مليون ريال، نتيجة ارتفاع المصاريف المصاحبة لافتتاح الفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 25.7 مليون ريال، إضافة إلى تراجع أداء الشركات الزميلة بمقدار 10.7 مليون ريال.
أرجعت الشركة في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول”، نُشر يوم الأحد، سبب تراجع الأرباح إلى تحقيقها خلال السنة الحالية أرباحاً رأسمالية غير متكررة بلغت 96.9 مليون ريال بعد الزكاة من بيع أرض استثمارية في مدينة الرياض، مقارنة بأرباح رأسمالية غير متكررة خلال العام السابق قدرها 701.2 مليون ريال بعد الزكاة، وبدون هذه العمليات غير المتكررة فإن صافي الربح للعام الحالي يكون قد ارتفع بنسبة 4.1%.
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فيما صعدت إيرادات الشركة بنسبة 6.85% إلى 10.2 مليار ريال، وذلك بفضل نمو المبيعات وتحسن هامش الربح ونشاط التأجير التسويقي، بالإضافة إلى أرباح استثمار السيولة النقدية الفائضة في ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك استرداد مخصص هبوط قيمة استثمار الشركة في مصر بقيمة 4.1 مليون ريال.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108040554
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