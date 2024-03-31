أنطونيو جوتيريش يدعو الحكومات لمعالجة استنزاف الموارد ومنع الهدر

MENAFN - Al-Borsa News) دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومات على مستوى العالم إلى العمل على بناء اقتصادات دائرية تعالج استنزاف الموارد وإدارتها، والاستثمار في برامج حديثة لإدارة النفايات تستند إلى إعادة الاستخدام وإعادة التصنيع والاسترداد ومنع الهدر.

جاء ذلك في رسالة لأنطونيو جوتيريش بمناسبة“اليوم الدولي للقضاء على الهدر لعام 2024′′، نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

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وقال:“كوكبنا يغرق تحت سيل جارف من القمامة، إذ تنتج البشرية كل عام أكثر من ملياري طن من النفايات الصلبة الحضرية. ويتم التخلص من الأطعمة المتعفنة والزجاجات البلاستيكية والإلكترونيات الملوثة بالمواد الكيميائية وغير ذلك الكثير دون مراعاة لمياهنا وأرضنا وهوائنا”.

وأضاف:“مع تحلل النفايات، فإنها تطلق الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري في غلافنا الجوي، وتسمم مياهنا وتربتنا، وتسبب الأمراض وحتى الموت بين الناس في جميع أنحاء العالم”.

وأشار جوتيريش، إلى أنه منذ العام الماضي، يعمل المجلس الاستشاري المعني بالقضاء على الهدر من أجل توحيد صفوف الشركاء حول هذه المسألة الحاسمة، وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها لتحويل مسعى القضاء على الهدر إلى حقيقة واقعة.

وشدد على أنه يجب على الشركات إعادة التفكير في طرق تصنيع منتجاتها للتقليل إلى أدنى حد من الإسراف في تغليف السلع والمنتجات وزيادة مدة صلاحيتها ودورة حياتها إلى أقصى حد.

وأكد أنه على المستهلكين التفكير مرتين بشأن السلع والمنتجات التي يشترونها، وإعادة تدويرها أو إعادة استخدامها حيثما أمكن ذلك، مضيفا أنه يجب على المجتمع العالمي الوقوف صف واحد وأن يعمل على التوصل إلى وضع معاهدة ملزمة قانونا لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية.

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