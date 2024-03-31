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الرئيس الكوبي يطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة

3/31/2024 4:19:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بوغوتا/PNN- طالب رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، بوقف "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

وقال الرئيس الكوبي في منشور عبر منصة إكس، إن كوبا "ستواصل رفع صوتها عاليا طالما الأراضي الفلسطينية تتعرض للتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى عدم الخشية من إدانة الجريمة. كوبا تريد وقف الإبادة الجماعية".

وأرفق الرئيس دياز كانيل منشوره بصورة تظهر إضاءة نصب "خوسيه مارتي" التذكاري (أحد أهم معالم العاصمة الكوبية هافانا) بألوان العلم الفلسطيني.



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