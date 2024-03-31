وسط مواجهات واشتباكات: الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت العديد من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة التي استهدفت كذلك بعبوات ناسفة محلية الصنع.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس من عدة محاور، وسط إطلاق نار وانتشار واسع، وأعمال تجريف في شارع السوق، كما داهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط البلدة القديمة.

ونشرت قوات الاحتلال عددا من القناصة فوق أسطح المنازل، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة مناطق بالمخيم خلال التصدي للقوات المقتحمة التي تم استهدافها بعبوات ناسفة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس، ونصبت حاجز طيار بالمنطقة وفتشت مركبات الفلسطينيين.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسبل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المعصرة جنوب بيت لحم، وداهمت منزل شقيقة الأسير المحرر علي بريجية وعبثت بمحتوياته، دون أن تعتقل أحدا.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير، واندلعت مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت ما تسبب بعشرات حالات الاختناق بصفوف الفلسطينيين.